تعززت في الفترة الأخيرة مكانة اليوان الصيني (الرنمينبي) مع تحوله إلى عملة دولية، حيث تعمل الصين مع دول البريكس الأخرى (البرازيل وروسيا والهند) لقبول اليوان كوحدة حساب عالمية، وسط توقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين ظهور نظام عملة ثنائي القطب.

وإذا انهار الدولار سيؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة الصين باعتبارها أكبر منافس للولايات المتحدة على النفوذ العالمي، ورغم أنه من المرجح أن يحل اليورو محل الدولار باعتباره عملة رئيسية في العالم، إلا أن هذا يعني أن اليوان الصيني سوف ينتقل إلى المركز الثاني.

زخم قوي للعملة الصينية

وقد شهد العام الماضي زخماً قوياً للعملة الصينية الرنمينبي (RMB) حيث استمرت حصتها كعملة احتياطية في الارتفاع. وسجلت المطالبات بالرنمينبي أعلى مستوى لها في خمس سنوات عند 336.1 مليار دولار (2.2 تريليون يوان صيني) في الربع الرابع من عام 2021، وهو ما يمثل 2.8% من تكوين عملات الاحتياطي العالمي، وهي أعلى نسبة منذ إدراج اليوان في حقوق السحب الخاصة (SDR) في 2016. في أحدث استعراض لحقوق السحب الخاصة ، زاد صندوق النقد الدولي وزن الرنمينبي إلى 12.3% من 10.9%، كما أوردت “ذا آسيان بانكر“.

واستمرت ودائع الرنمينبي في الخارج في النمو في عام 2021. ولا تزال هونج كونج تمتلك أكبر ودائع بالرنمينبي في الخارج، وفقًا لبيانات من سلطة النقد في هونج كونج. وفي نهاية عام 2021 ، بلغ حجم ودائع الرنمينبي الخارجية في هونغ كونغ 927 مليار يوان (145.39 مليار دولار) ، بزيادة قدرها 28.4% عن نهاية عام 2020.

وكان لسوق المملكة المتحدة أعلى معدل نمو في الودائع الخارجية بالرنمينبي في عام 2021 مع 84 مليار يوان (12.9 مليار دولار) ، بزيادة 35.5%، تليها سنغافورة بـ 175 مليار يوان (26.9 مليار دولار)، بزيادة 30.6%.

نهاية النظام الآحادي

وأكد نورييل روبيني، كبير الاقتصاديين في “أطلس كابيتال تيم” المعروف بالدكتور دووم أن النظام آحادي القطب سينتهي، إلى جانب انتهاء هيمنة الدولار قريباً.

ويقول روبيني: “يشكل اليوان الصيني تهديداً لهيمنة الدولار الأمريكي”. بينما توقع ظهور نظام عملة ثنائي القطب.

وأضاف: “المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة بين واشنطن وبكين ستظهر حتماً في نظام احتياطي العملات العالمي ثنائي القطب أيضاً”.

ويواجه الدولار الأمريكي تهديداً من اليوان الصيني ونهاية هيمنته في النظام المالي العالمي، وفقاً لنورييل روبيني.

قال روبيني إنه مع تزايد انقسام العالم بين النفوذ الأمريكي والصيني، “من المرجح أن نظام العملة ثنائي القطب، وليس متعدد الأقطاب، سيحل في النهاية محل النظام آحادي القطب”.

وقال الخبير الاقتصادي، المعروف بتنبؤاته المتشائمة، إنه بينما يحذر المشككون عادةً من أن الضوابط الصارمة للعملة الصينية يجب أن تمنع اليوان من تجاوز الدولار، فإن الولايات المتحدة لديها نسختها الخاصة التي “تقلل من جاذبية الدولار”.

وفي أوائل كانون الأول / ديسمبر، وخلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة أكبر دولة مصدرة للنفط إلى قبول اليوان مقابل النفط حيث يتطلع البلدان إلى تعزيز علاقاتهما الجيوسياسية.

تفاؤل بشأن التبني الدولي لليوان

وتُظهر البيانات من نظام “سويفت” العالمي أنه بينما ظل الرنمينبي في المركز الخامس بين عملات الدفع الدولية الرئيسية منذ مارس 2020 ، كانت حصته في المدفوعات العالمية 2.2٪ اعتباراً من مارس 2022، بزيادة 0.35 نقطة مئوية عما كان عليه قبل عامين. ومن كانون الأول (ديسمبر) 2021 إلى كانون الثاني (يناير) 2022، بلغت نسبة الرنمينبي في المدفوعات العالمية 3.2%، متجاوزة الين الياباني، ووصلت إلى المركز الرابع في العالم.

وفي عام 2022، أطلق بنك التعمير الصيني بالشراكة مع “ذا آسيان بانكر” مسحاً سنوياً لتقييم الاستخدام الدولي للرنمينبي. وشارك في الاستطلاع 2546 مديراً تنفيذياً من مؤسسات مقرها داخل الصين وخارجها ومؤسسات مالية حول العالم. على الرغم من أن الخلافات التجارية لا تزال قائمة وتأثير كوفيد-19 باقٍ، فإن المستجيبين متفائلون بشأن التبني الدولي لليوان الصيني.

وفي السنوات الخمس الماضية، وعلى الرغم من المنازعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتفشي الوباء، أظهر استخدام الرنمينبي عبر الحدود نمواً سريعاً، مدعوماً بالأداء القوي في التجارة بين الصين وبقية العالم. ووفقاً للإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي حجم التجارة للاستيراد والتصدير في الصين في 6 تريليونات دولار (39.1 تريليون يوان صيني) في عام 2021، بزيادة سنوية بلغت 21.4%.

وأظهرت بيانات من بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) أن حجم التجارة عبر الحدود المستقرة بالرنمينبي قد زاد من 4.36 تريليون يوان (667.2 مليار دولار) في عام 2017 إلى 7.94 تريليون يوان (1.25 تريليون دولار) في عام 2021، كما نمت تجارة الاستيراد والتصدير من 13.4% في عام 2017 إلى 21% في عام 2021.

واستمراراً لاتجاه العام الماضي، زادت نسبة الشركات والمؤسسات المالية الصينية والأجنبية التي تستخدم الرنمينبي لتسوية التجارة عبر الحدود بشكل أكبر. وأفادت حوالي 88% من الشركات الأجنبية و 63% من الشركات الصينية و 73% من المؤسسات المالية بأنها إما حافظت على استخدام الرنمينبي أو زادته في التسوية التجارية في عام 2021، ارتفاعاً من 74% و 62% و 78% في العام الماضي على التوالي. وزاد عدد الشركات الخارجية التي زادت من استخدام الرنمينبي لتسوية التجارة عبر الحدود بشكل كبير من 50% في عام 2020 إلى 61% في عام 2021.