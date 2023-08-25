هل أمر بوتين باغتيال بريغوجين بزرع قنبلة في طائرته؟

ذكرت وكالتا “بلومبيرج” و”أسوشييتد برس” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن التقييمات الأولية للولايات المتحدة تشير إلى أن وفاة مؤسس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة يوم الأربعاء كانت عملية اغتيال ربما وافق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤولون، الذين ناقشوا التقييم الأولي بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن الطائرة التي تحطمت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ ربما دمرت بقنبلة على متنها، وليس بصاروخ أرض جو.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إن التقارير الصحفية التي أفادت بأن صاروخ أرض جو أسقط الطائرة غير دقيقة. ورفض الكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة تشتبه في وجود قنبلة أو تعتقد أن الحادث كان عملية اغتيال.

وخلص تقرير أولي من الاستخبارات الأمريكية إلى أن حادث تحطم الطائرة – الذي يفترض أنه قُتِل بسببه زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين – كان نتيجة تفجير متعمد، وفقاً لما نقلته وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤولين أميركيين وغربيين.

وقال أحد المسؤولين، شريطة كتمان هويته، إن التفجير يتوافق مع “تاريخ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الطويل من محاولة إسكات معارضيه”، بحسب تعبيره. ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب التفجير الذي يعتقد أنه قتل بريغوجين وعدداً من ملازميه.

وظهرت تفاصيل التقرير الأمريكي بينما عبّر بوتين، يوم الخميس، عن تعازيه لذوي الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وألمح إلى ارتكابهم “أخطاء جسيمة”.

وقال مسؤول أمريكي إن المملكة المتحدة تعمل أيضاً على افتراض أن الطائرة تم إسقاطها عمداً، على الرغم من أن السبب الدقيق للتحطم لا يزال غير واضح. وأضافوا أن التحقيق الروسي يبحث على ما يبدو نظرية وجود قنبلة على متن الطائرة.

وذكرت العديد من قنوات التواصل الاجتماعي الروسية أن جثث ضحايا الطائرة كانت محروقة أو مشوهة بحيث لا يمكن التعرف عليها وسيتعين فحص الحمض النووي للتعرف على هويات أصحابها. ونشرت وسائل إعلام روسية مستقلة هذه التقارير، لكن وكالة “أسوشييتد برس” لم تتمكن من تأكيدها بشكل مستقل.

وزعم أنصار بريغوجين على قنوات تطبيق المراسلة المؤيدة لفاغنر أن الطائرة أُسقطت عمدا.

وقال الرئيس جو بايدن، في حديثه للصحفيين يوم الأربعاء، إنه يعتقد أن بوتين كان وراء الحادث، رغم أنه أقر بأنه ليس لديه معلومات تؤكد اعتقاده.

وقال بايدن: “لا أعرف على وجه اليقين ما حدث، لكنني لست مندهشاً، ليس هناك الكثير مما يحدث في روسيا بدون أن تكون هناك يد لبوتين”.

ولم يكن من الواضح سبب وجود العديد من الأعضاء رفيعي المستوى في “فاغنر”، بما في ذلك كبار القادة الذين عادة ما يكونون حذرين للغاية بشأن أمنهم، على متن الرحلة نفسها. كما أن الغرض من رحلتهم المشتركة إلى سانت بطرسبرغ غير معروف حتى الان.