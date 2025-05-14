هل أصبحت الأبواب مشرعة للاستثمار في سوريا بعد رفع ترامب للعقوبات؟

تتركز الأنظار على تبعات رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعقوبات على سوريا، وينتظر المستثمرون فرص الاستفادة من إعادة الإعمار وفرص كبيرة في قطاعات عديدة تشمل معظم مفاصل الاقتصاد السوري من الطاقة والنفط وحتى الصحة والغذاء والنقل والاتصالات.

هناك عقوبات سيتم رفعها فورا وستفتح أبواب إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، ويمكن رفع العقوبات الأمريكية بأمر رئاسي، لكن العقوبات التي فرضت بقانون من الكونغرس مثل قانون قيصر والذي يقيد التعامل مع سوريا في قطاعاتٍ مثل النفط والغاز والبناء تحتاج لعمل ترامب مع الكونغرس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 13 مايو/أيار 2025، أنه سيتم رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

جاء هذا الإعلان خلال زيارته للمملكة العربية السعودية. كانت العقوبات الأمريكية سارية لأكثر من عقد، واستهدفت في البداية حكومة الرئيس السابق بشار الأسد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت عام 2011. لكن السوريون في الشتات وفي سوريا يواجهون قيودا تمتد من الوصول إلى بعض خدمات الإنترنت وأي تعامل مالي في شركات تكنولوجيا واستثمارية، كذلك يواجه السوريون مصاعب في التحويلات المالية والاستثمارات وعملية إعادة بناء سوريا واستيراد كل المواد الأساسية من الغذائية والمواد الطبية وحتى مواد البناء.

تشمل العقوبات وقانون قيصر كل من:

حظر على الأسلحة.

قيود على واردات النفط.

قيود على صادرات الأسلحة.

حظر الاستثمارات الأمريكية في سوريا.

تجميد أصول الحكومة السورية في الخارج.

قيود مالية، بما في ذلك على المساعدات الخارجية.

قيود على التفاعلات الاقتصادية لسوريا مع الولايات المتحدة.

وهناك عقوبات بموجب قانون قيصر (الذي فُرض عام ٢٠١٩) استهدفت عرقلة جهود إعادة الإعمار.

الجدول الزمني لرفع العقوبات

صرح الرئيس ترامب في ١٣ مايو ٢٠٢٥ بأنه “سيأمر بوقف العقوبات المفروضة على سوريا” فورًا لمنح البلاد “فرصة لتحقيق العظمة”.

في حين أن العملية الرسمية والخطوات القانونية الدقيقة اللازمة لرفع جميع العقوبات بالكامل لا تزال قيد الدراسة، فإن هذا الإعلان يُشير إلى تحول فوري في السياسة. يشير الخبراء إلى أنه في حين فُرضت بعض العقوبات بأوامر تنفيذية ويمكن للرئيس رفعها بسهولة، فقد فُرضت عقوبات أخرى بموجب قانون، مما يتطلب اتخاذ إجراء تشريعي لرفعها بالكامل. ومع ذلك، فإن نية الرئيس الواضحة تشير إلى أن إدارته ستتخذ على الأرجح الخطوات اللازمة لتنفيذ رفع جميع العقوبات.

قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون قيصر): يفرض هذا القانون، الذي أقره الكونغرس ووُقّع عليه، عقوباتٍ كبيرة تستهدف الحكومة السورية ومن يتعاملون معها، لا سيما في قطاعاتٍ مثل النفط والغاز والبناء. ويهدف إلى محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

لذلك، في حين أن إعلان الرئيس ترامب يوم الثلاثاء 13 مايو/أيار 2025 يشير إلى نية رفع جميع العقوبات، فإن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر تتطلب قرارًا من الكونغرس لإزالتها بالكامل، لأنها مُلزمة قانونيًا بموجب القانون الأمريكي. ومن المرجح أن تحتاج إدارة الرئيس إلى العمل مع الكونجرس لبدء وإقرار تشريع لإلغاء أو تعديل قانون قيصر لتحقيق رفع جميع العقوبات القانونية بشكل كامل.

ولاقى نبأ رفع العقوبات أصداء شعبية طيبة عمت في مدن سورية عديدة، وفي الولايات المتحدة يشير مغترب سوري يحمل الجنسية الأمريكية أنه تحول من اللحظة من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري وأصبح يؤيد ترامب لانه تجاوز المراحل والبيروقراطية ورفع العقوبات فورا.