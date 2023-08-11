هل أصبحت أي من الإنجازات العلمية للعام 2023 في متناولك؟

شهد العام الجاري عددا كبيرا من الإنجازات العلمية التي تمثل بعضها اختراقا طبيا هاما وفيما أصبحت غالبيتها في متناول الجميع لا يزال عدد منها بانتظار مراحل قد لاتطول مثل كل من:

ابتكار لقاح مضاد لـ فيروس الجهاز التنفسي RSV والذي يمكن أن يساهم في تجنب قرابة 200 ألف وفاة سنويا لدى الأطفال الرضع فضلا عن مئات الآلاف من كبار السن.

تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي، وأدوات أخرى تختزل الوقت وتساهم في رفع انتاجية العمل أو حتى التوصل لمعضلات الأزمات التي تهدد البشرية أو استخدامات مشؤومة للتفوق العسكري لأسلحة فتاكة.

اختراق تقني في عمل الكمبيوترات الكمية شهده شهر فبراير وهو تقدم العلماء خطوة إضافية نحو تطوير كمبيوتر كمي متعدد الأغراض يفوق في قوته بكثير أحدث أجهزة الكمبيوتر الخارقة وأكثرها تقدماً.

تطوير روبوت فائق الصغر في كوريا الجنوبية، وذلك للمساعدة في سلامة الأوعية الدموية جلطات الدم قريبا باستخدام روبوتات مجهرية ذات مراوح تشبه اللولب تسبح عبر الأوعية الدموية من خلال قدرتها على اختراق الانسداد وإزالته.

فعالية مواد السيلوسيبين والمواد السايكديلية في تحسين الصحة العقلية واختراق الخلاية العصبية.

تطوير مكونات الذكاء العضوي بمواد تعمل بالخلايا الدماغية وتمكّن الآلات من محاكاة التفكير البشري.

وصلت أبحاث لتطوير لقاح ضد السرطان لمراحل متقدمة بفضل تقنية لقاح بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

علاج يقدم نتائج مبشرة للعلاج الجيني لمحاربة مرض الزهايمر.

تم التوصل بنجاح لإجراء تفاعل الاندماج ومن خلاله يجري إطلاق المزيد من الطاقة من التفاعل أكثر مما هو مطلوب لبدء التفاعل. يعد هذا معلمًا رئيسيًا في تطوير طاقة الاندماج ، لأنه يعني أنه يمكن استخدام الاندماج لتوليد الكهرباء على نطاق تجاري بكلفة أقل بكثير من السابق.

الثلاثاء 8 أغسطس – شهد الكشف عن طائفة جديدة من أدوية إنقاص الوزن لخفض معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى الأفراد المعرضين لمخاطر عالية بنسبة 20٪ .