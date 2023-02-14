هلا السعودية تستحوذ على بوابة دفع الكتروني إماراتية

أعلنت “هلا”، شركة التكنولوجيا المالية الإقليمية سريعة النمو والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، استحواذها على شركة Paymennt.com، بوابة الدفع الإلكترونية المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي ليب 2023 LEAP.

وسيمكّن هذا الاستحواذ، شركة “هلا” من تعزيز عروض منتجاتها من خلال إضافة خدمة الدفع الإلكتروني، الأمر الذي سيتيح الفرصة لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة تواجدهم عبر المنصات الرقمية ومعالجة المدفوعات متعددة القنوات عبر شبكة الإنترنت أو خارجها.

وقال ماهر لوبيه، الشريك المؤسس لشركة “هلا” أثناء حديثه في النسخة الثانية من LEAP – أكبر حدث تكنولوجي عالمي ، “نحن متحمسون للترحيب بفريق Paymennt في عائلتنا للانضمام إلينا في تنفيذ رؤيتنا المشتركة. فقد التقينا برواد أعمال أذكياء يتشاركون رؤيتنا والذين يبنون منتجًا تكميليًا يتناسب بوضوح مع استراتيجيتنا. هذا هو مسعانا الأول خارج وطننا وهو اللبنة الأولى نحو تنفيذ رؤيتنا العالمية. نعتقد أن دمج عرض Paymennt.com مع عرض هلا سيوفر قيمة مضافة كبيرة لعملائنا في السعودية والإمارات”.

وتأسست شركة Paymennt.com، والمعروفة سابقاً بشركة PointCheckout، في عام 2017 في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مؤسسيها بشار صالح وطارق غُبار. وتعد الشركة مزود لخدمات المدفوعات، والمنظمة من قبل المختبر التنظيميي RegLab التابع لسوق أبوظبي العالمي، ولها مكاتب في كل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية. ويخدم موقع Paymennt.com أكثر من 2000 شركة متناهية الصغر والصغيرة من خلال توفير منصة رائدة تدعم مسيرتهم للتواجد على السوق الإلكتروني فضلاً عن توفير حلول متكاملة للدفع عبر الإنترنت. واستطاعت الشركة منذ نشأتها من تحقيق بنسبة تزيد عن 250% في عمليات الدفع على نحو سنوي.

وقد وصف بشار صالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Paymennt.com ، عملية الاستحواذ بأنها خطوة رئيسية إلى الأمام لصناعة المدفوعات خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: “يهمنا أن ننضم إلى لاعب رئيسي في نظام التكنولوجيا المالية في المنطقة، وهو لاعب يشاركنا التزامنا وشغفنا. لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. نحن فخورون جدًا بما حققه فريقنا حتى الآن ، بعد أن اكتسب ثقة التجار في معالجة مدفوعاتهم. الآن، كوننا نشكل جزءاً من عائلة هلا، يمكننا خدمة عملائنا بشكل أفضل والنمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”.

واستطاعت شركة “هلا” منذ نشأتها في 2018، تحقيق تطور ملحوظ في قطاع التكنولوجيا المالية، وفق رؤية واضحة هادفة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً في عام 2022 تمثّل في مضاعفة قاعدة عملائها وإيراداتها على أساس سنوي.

يشار إلى أن هذه هي عملية الاستحواذ الثانية لشركة “هلا” منذ تأسيسها، وأولها الاستحواذ على الشركة السعودية الناشئة “فريش” في عام 2021، والتي تسمى الآن هلا كاشير Hala cashier والتي تمكن “هلا” حالياً من دمج الإضافات غير المالية.