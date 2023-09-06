فيديو.. شاهد كيف سقطت مروحية مالك ليستر سيتي

كشف تقرير حول الحادث المأساوي لتحطم مروحية المالك السابق لنادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم أن الطائرة خرجت عن السيطرة ما أدى إلى سقوطها.

وكان التيلاندي فيتشاي سريفادانابرابا رئيس ليستر سيتي السابق، والموظفين نورسارا سوكناماي وكافيبورن بونباري والطيار ايريك سويفر وشريكته إيزابيلا روزا وهي أيضا قائدة مروحية محترفة، توفوا اثر الحادث، الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاع المروحية من ملعب “كينغ باور” في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ونشر التقرير اخر الكلمات التي لفظها سويفر قبل الارتطام المميت بالأرض إذ قال”ليس لدي أي فكرة عما يحدث”.

ووصلت المروحية وهى من طراز “ليوناردو أيه.دبليو169” لارتفاع حوالي 130 مترا قبل أن تسقط على الأرض، في محيط الملعب ووجد المحققون أن دواسات الطيار انفصلت عن مروحة الذيل، ونتج عن هذا انعطاف الطائرة بشكل حاد إلى اليمين وكان من المستحيل التحكم بها.

ووصفت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية بأن هذا الفشل الذريع تسبب في دوران المروحية بسرعة، تقريبا خمس مرات.

وذكرت الشعبة أنه في الوقت الذي كانت تخرج فيه المروحية عن السيطرة، جاءت صرخة “مهلا، مهلا، مهلا!” من المقصورة الخلفية، حيث كان مالك ليستر سيتي وموظفوه يجلسون.

وذكرت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية أن قائد المروحية قام بتنفيذ الإجراءات الأكثر ملاءمة والتي تضمنت رفع رافعة لتقليل زاوية ميل المروحية وتخفيف التأثير.

ونجا أربعة من الركاب الخمسة من التحطم لكن النيران التي اشتعلت في المروحية خلال دقيقة عقب تسرب كبير للوقود قضت على الجميع.

واستبعد التقرير المكون من 209 صفحات، أن يكون الحادث ناجما عن خطأ ارتكبه قائد الطائرة، أو بسبب وجود طائرات مسيرة قرب المروحية.