سامر باطر by سامر باطر

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سلطنة عمان، هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب مدينة الدقم

سامر باطر by سامر باطر

أعلن مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم بحسب وكالة الاناضول.

وقال مركز رصد الزلازل، التابع لجامعة السلطان قابوس، على “تويتر”، إن زلزالا بقوة 4.1 درجات وقَع الساعة 7:55 بالتوقيت المحلي (3:55 ت.غ) على عمق 16.3 كليو مترا، وعلى بعد 451 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مسقط.

وحتى الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش لم ترد أنباء عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

وشهدت دول عديدة، بينها فلسطين ولبنان والجزائر، هزات أرضية منذ أن ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري، ما خلَّف خسائر بشرية وأضرارا مادية كبيرة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...