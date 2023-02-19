سلطنة عمان، هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب مدينة الدقم

أعلن مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم بحسب وكالة الاناضول.

وقال مركز رصد الزلازل، التابع لجامعة السلطان قابوس، على “تويتر”، إن زلزالا بقوة 4.1 درجات وقَع الساعة 7:55 بالتوقيت المحلي (3:55 ت.غ) على عمق 16.3 كليو مترا، وعلى بعد 451 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مسقط.

وحتى الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش لم ترد أنباء عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

وشهدت دول عديدة، بينها فلسطين ولبنان والجزائر، هزات أرضية منذ أن ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري، ما خلَّف خسائر بشرية وأضرارا مادية كبيرة.