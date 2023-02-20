أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي عن وقوع هزة أرضية قوية شعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين، فيما أشارت الهيئة الأمريكية أن الزلزال كان على بعد 3 كيلومترات إلى جنوب غرب أوزنباغ.

ونقلت وكالة الأناضول أن زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر ضربا جنوبي تركيا.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء “دفنه” في ولاية هطاي.

وأشارت أنه وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.

وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهطاي.

ولفتت أن الزلزال الثاني وقع على عمق 7 كيلومترات.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال رحمي دوغان، والي هطاي، إنهم يتلقون بعض البلاغات عقب الزلزال الجديد، مبينا أنهم يواصلون التحريات اللازمة.

وأشارت وكالة أ ب أن زلزال قوي آخر ضرب مقاطعة هاتاي التركية التي دمرها زلزال هائل قبل أسبوعين. وقالت وكالة إدارة الكوارث التركية ، أفاد ، إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة كان مركزه حول بلدة دفني في مقاطعة هاتاي. وقال تلفزيون إن تي في إن الزلزال تسبب في انهيار بعض المباني المتضررة ، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أي إصابات. وقالت وكالة الأناضول التركية الحكومية إن السكان شعروا بالزلزال في سوريا والأردن ومصر. وقتل قوته 7.8 درجة الذي ضرب السادس من فبراير شباط ما يقرب من 45 ألف شخص في تركيا وسوريا.

#هزة_أرضية أعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هطاي.



وأشارت أنه وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا. pic.twitter.com/8RUGYxejAI — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) February 20, 2023

BREAKING: Another powerful earthquake has struck Turkey’s Hatay province, which was devastated by a massive tremor two week ago. The magnitude 6.4-earthquake caused some damaged buildings to collapse, according to early reports. https://t.co/woNTCV3Hiu — The Associated Press (@AP) February 20, 2023