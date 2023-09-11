فادي طنّوس by فادي طنّوس

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هزات أرضية متتالية تضرب العراق

فادي طنّوس by فادي طنّوس
هزات أرضية متتالية في العراق

سجلت هيئة الرصد الزلزالي في العراق 3 هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك، بلغت قوة اقصاها 4.7 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان “مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة”.

ودعت الهيئة المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

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