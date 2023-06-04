هزات أرضية بشدة 4.5 درجات تضرب إيران قرب الحدود العراقية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر،اليوم ، مدينة عيلام الايرانية قرب الحدود العراقية، وسبق ذلك هزة أرضية بقوة 4 درجات في مدينة شوقان بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرقي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني ، بأن الهزة وقعت على عمق 11 كم عن سطح الارض وعند منطقة التقاء خطي العرض الشمالي 37.27، والطول الشرقي 56.68 درجة. هذا وأعلنت هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية ، أن الهزة لم تسجل اي أضرار بالأرواح أو الممتلكات. يذكر أن إيران تتعرض من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة، نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، وكان أكثرها عنفا ذلك الذي ضرب محافظتي /جيلان/ و/زانجان/ شمالي البلاد عام 1990، حينما بلغت قوته 7.7 درجة، موقعا 37 ألف قتيل و100 ألف جريح.