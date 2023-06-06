هرفي وماكدونالدز يتصدران بأكبر شبكات الفروع في السعودية

تصدر مطعم “هرفي” للوجبات السريعة في المرتبة الأولى من ناحية اتِّساع شبكته من الفروع في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل أكثر من 362 موقعاً، حيث يمتلك المطعم فرعاً واحداً على الأقل في غالبية المدن التي يزيد تعداد سكانها عن 100 ألف نسمة، فضلاً عن كونه يتمتَّع بحضورٍ كبير في المدن الـ 34 التي يزيد تعداد سكانها عن 500 ألف نسمة، فيما حل ماكدونالدز في المرتبة الثانية.

جاء ذلك في أول تقرير حول شبكات البيع بالتجزئة لمطاعم الوجبات والخدمات السريعة في السعودية لعام 2023 من غاب مابس.

و أعلنت “غاب مابس”، منصة تحليل البيانات المعتمدة على التقنيات السحابية والتي تستخدمها العلامات التجارية لتحديد المواقع المُثلى لافتتاح متاجرها، إصدار أول تقرير حول شبكات البيع بالتجزئة لمطاعم الوجبات والخدمات السريعة في المملكة العربية السعودية لعام 2023، والذي يرصد أعداد المتاجر والفروع ونسب الوصول إلى السوق لـ 15 علامة تجارية رائدة لمطاعم الوجبات السريعة.

وشملت تحليلات التقرير، والذي يصدر مرتين في العام، 2,300 فرعٍ تقريباً للعلامات التجارية المدروسة في جميع أنحاء المملكة. وكشف التقرير بأن مطعم “هرفي” للوجبات السريعة حقَّق المرتبة الأولى من ناحية اتِّساع شبكته من الفروع، والتي تشمل أكثر من 362 موقعاً، حيث يمتلك المطعم فرعاً واحداً على الأقل في غالبية المدن التي يزيد تعداد سكانها عن 100 ألف نسمة، فضلاً عن كونه يتمتَّع بحضورٍ كبير في المدن الـ 34 التي يزيد تعداد سكانها عن 500 ألف نسمة.

وقال أندرو سميث، مدير الاقتصاد والأبحاث في “غاب مابس”: “يتيح التقرير معلومات قيِّمة حول المشهد التنافسي لقطاع مطاعم الوجبات والخدمات السريعة في المملكة العربية السعودية في ظلِّ التنامي المستمر لشبكات فروع هذه المطاعم في جميع أنحاء المملكة. ويساهم النمو الحضري المتواصل في المدن الكُبرى في توفير المزيد من فرص النمو للعلامات التجارية التي قمنا بتقييمها، ونحن نثق بأن العديد منها مازال قادراً على تعزيز حضوره بشكل أكبر في المدن الكُبرى والصُغرى.”

وأضاف سميث: “تعتمد المزيد من العلامات التجارية في قطاعات مطاعم الوجبات السريعة والنوادي الرياضية والمقاهي ومتاجر البقالة في السعودية على “غاب مابس لايف” لتحديد فرص النمو الجديدة والوصول إلى أحدث البيانات حول مواقع المنافسين وتعداد السكان والعمال ومستويات الدخل، وغيرها من المعلومات المالية والديموغرافية اللازمة لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بالمواقع.”

واحتلَّ “ماكدونالدز” المرتبة الثانية من ناحية اتَّساع شبكة الفروع في المملكة بامتلاكه 351 موقعاً، في حين حافظت كلٌّ من “دومينوز” و”كودو” و”برجر كنج” على مكانة عالية، إذ تشمل شبكة كلٍّ منها أكثر من 200 فرع.

علاوةً على ذلك، أظهر التقرير بأن العلامات التجارية التي حقَّقت المراتب الخمسة الأولى، إلى جانب مطعم “ليتل سيزرز”، هي الوحيدة التي يشمل نطاق شبكاتها المدن من الدرجة 5، وهي المدن التي يتراوح تعداد سكانها بين 50 ألف و100 ألف نسمة، ويبقى حجم شبكات الفروع للعلامات التجارية التي رصدها التقرير محدوداً في المدن التي يقلُّ تعداد سكانها عن 50 ألف نسمة. وعادة ما تؤدي عوامل إضافية، إلى جانب تعداد السكان، دوراً أساسياً في تنوع الفروع والمتاجر المتاحة في المدن الصغيرة، مثل احتوائها على شارع رئيسي أو موقع سياحي أو غيرها.

ويُظهر تقرير “غاب مابس” حول شبكات البيع بالتجزئة لمطاعم الوجبات والخدمات السريعة في المملكة العربية السعودية لعام 2023 توافر فرص كبيرة للنمو في القطاع للعلامات التجارية الراغبة بتوسيع شبكاتها من الفروع في المنطقة، ومن المتوقع أن تساهم البيئة الاقتصادية الداعمة في المملكة في تعزيز هذا النمو وتمهيد طريق النجاح للمزيد من العلامات التجارية.

يمكنكم الاطِّلاع على أحدث نسخة من التقرير عبر زيارة موقع “غاب مابس” هنا.