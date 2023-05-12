سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

هذه هي سيدة تويتر الجديدة في منصب الرئيس التنفيذي

سامر باطر by سامر باطر

بعد ساعات فقط من إعلان إيلون ماسك اختياره لمرشحة جديدة لمنصب الرئيس التنفيذي على تويتر ، كشفت وول ستريت جورنال عن هوية الشخص في المحادثات ليصبح الرئيس التنفيذي التالي لأهم شبكة اجتماعية في العالم، وزعمت الصحيفة أنها ليندا ياكارينو ، التي تشغل حاليًا منصب رئيس الإعلانات في أكبر شبكة تلفزيونية أمريكية وهي إن بي سي يونيفرسال NBCUniversal .

وكان الملياردير إيلون ماسك قد أعلن أمس الخميس، إنه تمكن من العثور على خليفة له، سيتولى مهام منصبه في غضون 6 أسابيع. ولم يفصح ماسك عن اسم خليفته، ولكنه قال إنه، كمدير تكنولوجي، يريد أن يتولى مستقبلا مجالات العمل الأكثر تخصصا مثل المنتجات والبرامج.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...