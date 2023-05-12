هذه هي سيدة تويتر الجديدة في منصب الرئيس التنفيذي

بعد ساعات فقط من إعلان إيلون ماسك اختياره لمرشحة جديدة لمنصب الرئيس التنفيذي على تويتر ، كشفت وول ستريت جورنال عن هوية الشخص في المحادثات ليصبح الرئيس التنفيذي التالي لأهم شبكة اجتماعية في العالم، وزعمت الصحيفة أنها ليندا ياكارينو ، التي تشغل حاليًا منصب رئيس الإعلانات في أكبر شبكة تلفزيونية أمريكية وهي إن بي سي يونيفرسال NBCUniversal .

وكان الملياردير إيلون ماسك قد أعلن أمس الخميس، إنه تمكن من العثور على خليفة له، سيتولى مهام منصبه في غضون 6 أسابيع. ولم يفصح ماسك عن اسم خليفته، ولكنه قال إنه، كمدير تكنولوجي، يريد أن يتولى مستقبلا مجالات العمل الأكثر تخصصا مثل المنتجات والبرامج.