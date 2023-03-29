هذه حقيقة استفاقة لاعب أياكس أمستردام عبد الحق نوري من غيبوبته

تفاعلت الجماهير المغربية والعربية، الثلاثاء، مع خبر راج في وسائل الإعلام المحلية، بخصوص استفاقة اللاعب عبد الحق نوري من غيبوبته، التي تعرض لها بعد إصابته في الرأس خلال المباراة الودية التي جمعت ناديه أياكس أمستردام الهولندي ضد فيردر بريمن الألماني شهر يوليو/تموز عام 2017.

ولكن والد عبد الحق نوري قال في تصريحات صحافية: “لقد فوجئت اليوم بخبر خرج في إحدى الصحف المغربية، واتصل بي العديد من الناس يستفسرون مني عن الحالة الصحية لعبد الحق من داخل البلاد وخارجها، ومن أجل تصحيح ما جرى نشره، فنجلي استفاق من غيبوبته منذ 5 سنوات وأكثر. ذهنياً تحسن، الطريقة التي كان يتجاوب معنا بها في البداية كانت بطيئة، أما الآن فالأمور تجري بسرعة”.

وكان عبد الحميد نوري، شقيق اللاعب عبد الحق، قد قال في تصريحات سابقة السنة الماضية أدلى بها للتلفزيون الهولندي إن حالة عبد الحق تتحسن تدريجيا منذ استفاقته من الغيبوبة، وهو مقيم في منزل جُهز بشكل خاص لضمان رعايته الطبية، مشيرا إلى أنه لا يزال غير قادر على مغادرة فراشه، لكنه يتفاعل مع أفراد العائلة عبر تحريك حاجبيه أو التبسم.

وتعرض نوري (24 عاما) لأزمة قلبية خلال مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فيردر بريمن الألماني في يوليو/تموز 2017، وأثرت الإصابة بشكل مباشر على رأسه، فسببت خللا دائما في وظائف المخ، مما أدخله في غيبوبة طويلة استفاق منها بعد نحو 3 سنوات.

وأقرّ النادي الهولندي في وقت سابق بأنه قدم رعاية “غير كافية” للاعب المغربي، وأقر بالمسؤولية عن العواقب.

Abdelhak Nouri turns 24 today. It was really hard defending against him.



Always in our hearts. #StayStrongAppie ♥️ pic.twitter.com/q5fCeLo3GG — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 2, 2021

ووفقا لما ذكرته شبكة (في بي) الهولندية، فإن عبد الرحيم نوري شقيق اللاعب، أكد استفاقة عبد الحق نوري وأنه حاليا يأكل ويغفو ويستيقظ ولكنه طريح الفراش.

وفى ضوء ذلك يقول شقيقه: “أعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون أن يكون واعيًا لما يحدث حوله وأن يتعامل بشكل اعتيادي مع عائلته، إنه يعتمد علينا كليًا، ستكون لحظات التواصل فيما بعد هي الأفضل”.

يذكر أن نادي أياكس تعهد بأنه سيتكفل بكل ما يتعلق بعملية تعافي لاعبه السابق، والذي كان ضمن افراد الجيل الذهبي مع كل من دوني فان دي بيك وفرنكي دي يونج وماتياس دي ليخت وغيرهم.

وقد توصل نادي أياكس أمستردام الهولندي في شباط / فبراير 2022 لاتفاق بشأن التعويض المستحق للاعب المغربي عبد الحق نوري الذي تعرض لإصابة خطيرة قبل سنوات.

ونشر أياكس، بيانا كشف فيه عن التوصل لاتفاق مع عائلة نوري، ينهي خلافا بين الطرفين ويقضي بسحب قضية رفعتها العائلة أمام المحاكم.

وأوضح النادي أن الاتفاق يتضمن منح العائلة تعويضا بقيمة 7.85 ملايين يورو، إضافة إلى التكفل بنفقات علاج ورعاية اللاعب الشاب سواء تلك المتعلقة بالفترة الماضية أو ما يستلزم للعلاج والرعاية مستقبلا.

وقال المدير العام لأياكس إدوين فان دير سار “من الجيد التوصل إلى هذا الاتفاق. كلنا ندرك أن معاناة عبد الحق وأحبائه لم تنته بعد. ولا يزال الوضع محزنًا للغاية، هذا ما نشعر به هنا في أياكس أيضا”.

وأضاف “نحن نقدر الطريقة التي تعتني بها الأسرة بعبد الحق ليلا ونهارًا بالكثير من الحب والاهتمام. عندما أزوره، يتم الترحيب بي دائمًا بأذرع مفتوحة من قبل العائلة. هذا ينطبق أيضًا على زملائه الآخرين في أياكس، ونحن نقدر ذلك بشكل كبير”.

وأشار فان دير سار إلى أن علاقة أياكس وعائلة نوري ستمتد مستقبلا لتشمل منح كأس عبد الحق نوري سنويا لأفضل لاعب شاب موهوب.

وقال إن أياكس قرر سحب القميص رقم 34 الخاص بنوري وعدم استخدامه مستقبلا إلا بموافقة خاصة من النادي وعائلة اللاعب المغربي، كما سيتم وضع الكرسي الخاص بنوري الذي كان في غرف الملابس، بجوار مدخل المتجر الرئيسي ليتسنى للجميع مشاهدته.

من جانبه، قال محمد نوري والد عبد الحق “مشاركة أياكس والتزامهم كانا مهمين للغاية في كل السنوات التي تلت الحادث الذي تعرض له عبد الحق. كان أياكس جزءا لا يتجزأ من حياتنا”.