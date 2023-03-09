ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنسعقارات

أغلى الشقق المباعة في دبي خلال شهر فبراير

سوق عقارات دبي خلال الشهر الماضي 16 صفقة بيع لشقق سكنية فاخرة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

واصل قطاع العقارات الفاخرة في دبي زخمه القوي، حيث تم خلال شهر فبراير الماضي بيع أغلى شقة في دبي على الاطلاق بقيمة بلغت 410 مليون درهم أي ما يعادل 111.7 مليون دولار، وذلك في برج بولغاري لايتهاوس في جزيرة جميرا باي والذي ما يزال قيد الانشاء.

وبحسب رصد أجراه موقع المصدر العقاري لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهدت سوق عقارات دبي خلال الشهر الماضي 16 صفقة بيع لشقق سكنية فاخرة تجاوزت قيمة كل منها 10 مليون دولار، أي 36.7 مليون درهم، وجاءت جميعها في مشاريع تحت الانشاء، منها 5 شقق في برج بولغاري لايتهاوس، بالإضافة إلى 6 شقق في مشروع آري دبي في شارع الوصل، و 3 شقق في مشروع سيكس سينسز رزيدنسز في نخلة جميرا، إلى جانب شقة في مشروع وان كانال في قناة دبي المائية و شقة في مشروع وان آت ذا بالم في نخلة جميرا

كما سجلت شقة في بولغاري لايتهاوس أعلى سعر للقدم المربع في دبي خلال شهر فبراير من العام 2022 بواقع 13752 درهماً للقدم المربع أي 3747 دولار، وتم بيع الشقة التي تبلغ مساحتها 11657 قدم مربع مقابل 160.3 مليون درهم، أي 43.6 مليون دولار.

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