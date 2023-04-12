فادي طنّوس by فادي طنّوس

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فيديو.. هذا ما حصل في مذبحة البنك الأميركي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
فيديو بنك شرطي

نشرت الشرطة الأميركية، لقطات فيديو لكاميرا مثبتة على جسد أحد عناصرها، أثناء مواجهته لمنفذ الهجوم على بنك كان يعمل به وراح ضحيته 5 موظفين.

وكان كونور ستورجون، قام بتوثيق هجومه على البنك الوطني القديم في مدينة كنتاكي حيث كان يعمل ببث مباشر على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي وقام باطلاق النار على زملائه فاردى 5 منهم.

وفي اللقطات التي بثتها الشرطة، يمكن سماع الضابط الذي يرتدي الكاميرا وهو يقول إنه يقترب من المصرف من الجانب الشرقي.

ويمكن رؤية الزجاج المحطم على الرصيف قبل سماع طلقات الرصاص، حيث قام ضابط الشرطة بإطلاق النار من خلف الزجاج، على منفذ الهجوم، ثم جرى عائدا إلى مستوى الشارع للحصول على الحماية من الطلقات النارية المقابلة.

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عاد بعدها الشرطي، الذي وصف بالشجاع من قبل مسؤولي شرطة الولاية، لتوجيه الطلقات النارية على منفذ الهجوم، حتى أرداه قتيلا.

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