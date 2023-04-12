فيديو.. هذا ما حصل في مذبحة البنك الأميركي

نشرت الشرطة الأميركية، لقطات فيديو لكاميرا مثبتة على جسد أحد عناصرها، أثناء مواجهته لمنفذ الهجوم على بنك كان يعمل به وراح ضحيته 5 موظفين.

وكان كونور ستورجون، قام بتوثيق هجومه على البنك الوطني القديم في مدينة كنتاكي حيث كان يعمل ببث مباشر على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي وقام باطلاق النار على زملائه فاردى 5 منهم.

وفي اللقطات التي بثتها الشرطة، يمكن سماع الضابط الذي يرتدي الكاميرا وهو يقول إنه يقترب من المصرف من الجانب الشرقي.

? #BREAKING: Louisville Metro Police release bodycam footage of officers, showing their lifesaving actions during yesterday's mass shooting.



The shooter is still actively firing when officers pull up. pic.twitter.com/BKfL7pB0ok — Nick Sortor (@nicksortor) April 11, 2023

ويمكن رؤية الزجاج المحطم على الرصيف قبل سماع طلقات الرصاص، حيث قام ضابط الشرطة بإطلاق النار من خلف الزجاج، على منفذ الهجوم، ثم جرى عائدا إلى مستوى الشارع للحصول على الحماية من الطلقات النارية المقابلة.

Undated handout photo issued by Sotheby’s of basketball star Michael Jordan’s sneakers which have sold at auction for more than 2.2 million dollars (£1.8 million) making it one of the most expensive pair of trainers ever purchased. The Air Jordan 13s were worn by Jordan at Game 2 of the 1998 NBA Finals during his final year with the Chicago Bulls often referred to as The Last Dance and the inspiration behind the hit Netflix series of the same name. Issue date: Tuesday April 11, 2023.

عاد بعدها الشرطي، الذي وصف بالشجاع من قبل مسؤولي شرطة الولاية، لتوجيه الطلقات النارية على منفذ الهجوم، حتى أرداه قتيلا.

? #BREAKING: The family of Louisville shooter Connor Sturgeon has just revealed he “had mental health challenges which we, as a family, were actively addressing”



Do we have a gun crisis in America, or a mental health crisis? pic.twitter.com/P59gM7yBg4 — Nick Sortor (@nicksortor) April 12, 2023

? #BREAKING: Snipers are on the scene of a hostage situation at a Wells Fargo Bank in Arlington, VA



Police believe FIVE people are being held hostage, including the bank’s manager.pic.twitter.com/l742jHIWMP — Nick Sortor (@nicksortor) April 11, 2023