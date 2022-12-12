هدير عاطف: الحبس بتهم النصب والاستيلاء على الأموال.. وأنباء عن انتحار طليقها

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس المدونة الشهيرة هدير عاطف وشقيقة زوجها وتدعى هاجر محمود، وزوج الأخيرة تامر عادل، بعد اتهامهم بـ”النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة”.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط بلال محمود زوج هدير عاطف، حيث إنه هارب ومتهم بذات التهم، وذلك قبل أن يكتب عبر حسابه الشخصي عبر موقع الصور الشهير إنستغرام، أنه سيقدم على الانتحار وإنهاء حياته عقب خطف طليقته هدير وتعرض طفلته للخطر.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن أدمن الصفحة الخاصة بطليق هدير، بلال محمود، نشر خبرا زعم فيه أن بلال قد أنهى حياته، قائلًا: “ربنا يرحمك يا صاحبي ويغفر لك، بلال في ذمة الله ادعوا له بالرحمة والمغفرة”.

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بداية القصة

ظهور والدة هدير في مقطع فيديو وادعاؤها باختطاف ابنتها من قبل مجهولين انتقاما من زوجها الهارب الذي استولى على أموالهم.

ادعاء الأم أن ابنتها طلقت بمجرد علمها بممارسات زوجها غير المشروعة.

أجهزة الأمن تعلن ضبط هدير عاطف وشقيقة زوجها وزوج الأخيرة.

تلقي السلطات بلاغات من 16 مواطنا باتهام مدونة الأزياء الشهيرة وزوجها المسجل خطر وشقيقته وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات، منها السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية، بزعم استثمار تلك الأموال لهم مقابل أرباح مالية.

وحسب ما رصدته أجهزة الأمن، فإن هدير عاطف روجت عبر صفحتها على “إنستغرام” لأنشطة تلك الشركات بين متابعيها.

وخلال الاستجواب الأمني، اعترف المتهمون المضبوطون بتلقيهم أموالا من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه، بحجة استثمارها مقابل أرباح، إلا أنهم لم يقوموا بذلك ولم يردوا أصول المبالغ.

وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين وأمرت بضبط زوج المدونة الهارب.