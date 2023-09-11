هدية مدى الحياة من الإمارات لزوار COP28

ستمنح الإمارات، هدية تعيش العمر كله، لكل زوار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي سيعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأطلقت هيئة البيئة بأبوظبي مبادرة “غرس الإمارات” لزراعة أشجار القرم لزوار COP28، حيث سيتم زراعة ما يقرب من 10 أشجار قرم لكل زائر مشارك بالمؤتمر.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وتأتي بالتزامن مع عام الاستدامة، حيث سيتم زراعة أشجار القرم باستخدام أساليب مبتكرة، مثل الزراعة باستخدام الطائرات بدون طيار.

وتهدف هذه المبادرة لدعم الهدف 13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق “بالعمل المناخي” والذي يحث على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ والتكيف آثاره.

وكانت الإمارات أطلقت مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.