“هدف” السعودي يضع شرط التحدث بالعربية الفصحى لعمل موظفيه

وضع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” التحدث باللغة بالعربية الفصحى ضابطاً أساسياً لموظفيه خلال التواصل مع العملاء في جميع قنوات التواصل الرسمية، وذلك ضمن عدد من الضوابط والسياسات لضبط عملية التواصل مع عملائه.

وشددت الضوابط العامة للتواصل التي طرحها الصندوق عبر “استطلاع”، على مراعاة حسن الأسلوب أثناء محادثة العميل في جميع الأوقات، والمبادرة بالتحدث عند ورود الاتصال وإظهار الترحيب والجاهزية لخدمة العميل، وتأكد الموظف من علو ووضوح مستوى الصوت والنبرة والابتعاد عن التردد وعدم الاسترسال بالخدمة، والاستماع الفعّال للعميل والتركيز معه، واستخدام اسم العميل أكثر من مرة فيما يتناسب مع سياق المكالمة.



كما أكدت الضوابط العامة للتواصل على تطبيق بروتوكولات الانتظار بشكل صحيح، وألا يتجاوز وضع العميل على الانتظار 3 مرات أثناء المكالمة، وسؤال العميل إذا ما كان يرغب في تقديم خدمة أخرى، والتحدث باللغة العربية الفصحى وصحة الكتابة إملائياً ولغوياً.

وحدد “هدف” وقت التواصل، من الأحد إلى الخميس بداية من الساعة 8:00 صباحا إلى 8:00 مساءً، ويتم التحقق من هوية العميل بطرح الأسئلة التعريفية، ويقتصر التواصل مع العملاء من خلال مركز الاتصال بإدارة مركز التواصل لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في التواصل مع العملاء، وذلك لتقديم معلومات صحيحة ودقيقة وغير مضللة لعملاء الصندوق.