ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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هجوم مسلح على القنصلية السويدية في تركيا

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أصيبت موظفة تركية بجروح خطرة الثلاثاء، من جراء هجوم مسلّح على القنصلية الفخرية للسويد في محافظة إزمير في غرب البلاد، وفق السلطات المحلية وتقارير إعلامية.

وأفادت ولاية إزمير في بيان، الثلاثاء، أن السيدة “أمينة. ت” تعرضت لجروح نتيجة هجوم مسلح نفذه المدعو “ز. أو” المعاق ذهنيا، أمام المبنى الواقع في شارع الجمهورية.

وأوضح البيان أنه تم نقل المصابة، التي تعمل سكرتيرة في القنصلية الفخرية السويدية، إلى المشفى وحالتها خطيرة.

فيما تم توقيف الفاعل وبحوزته المسدس، أداة الجريمة، وهو مسجل في مديرية نفوس ولاية أغري.

وأطلقت فرق الشرطة تحقيقا موسعا لكشف ملابسات الواقعة.

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