داكار ، السنغال (أ ب) – صعد قراصنة على سطح ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا وعلى متنها 16 من أفراد الطاقم في خليج غينيا بغرب إفريقيا ، حسبما قال مالك السفينة الدنماركية يوم الثلاثاء، قال رضا لياموري ، الزميل الأول في مركز سياسات الجنوب الجديد ، وهو باحث مقيم في المغرب: “هذا أمر مقلق لأنه نادر في هذه المنطقة مقارنة بخليج غينيا ، على سبيل المثال ، حيث تحدث عمليات اختطاف متعددة للسفن كل عام”.

وقع الهجوم جنوب غرب بورت بوينت نوار ، الكونغو، وقالت شركة مونجاسا Monjasa التي تمتلك السفينة ومقرها الدنمارك في بيان إن السفينة مونجاسا ريفورمر Monjasa Reformer “واجهت حالة طارئة” في وقت متأخر من يوم السبت.

لجأ الطاقم إلى – منطقة آمنة على متن السفينة – تماشيا مع بروتوكول الطوارئ لمكافحة القرصنة على متن السفينة ، حسبما قال المتحدث باسم الشركة ثورستين أندرياسن.

ولم تعرف على الفور جنسيات افراد الطاقم والقراصنة. وذكر البيان أن قنوات الاتصال مع السفينة تعطلت وتم تنبيه السلطات الدولية.

الموقع الدقيق للناقلة غير معروف. قال مارتن كيلي ، كبير المحللين في مجموعة EOS Risk Group ومقرها لندن ، وهي شركة أمنية تعمل في المنطقة ، إن الموقف الأخير تم نقله يوم الأحد دون أي تحديثات منذ ذلك الحين.

خليج غينيا هو أخطر بقعة في العالم للهجمات على السفن. في يونيو / حزيران ، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا يدين بشدة القرصنة والسطو المسلح واحتجاز الرهائن في المنطقة. حدث هذا الاختطاف في الجنوب في منطقة لا يهاجمها القراصنة عادة.

“نأمل ألا نشهد اتجاهًا جديدًا و (هذا) مجرد حادثة منعزلة. ويمكن تفسير ذلك أيضا من خلال الإجراءات الأمنية المتزايدة في خليج غينيا ويفحص القراصنة مناطق عمليات جديدة.