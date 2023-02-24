سامر باطر by سامر باطر

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أنباء عن هجوم على منشأة نووية إيرانية ومصادر حكومية تنفي

سامر باطر by سامر باطر

أفادت تقارير صحفية بوقوع هجوم على منشأة عسكرية نووية في مدينة كرج ليلة الخميس ، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين طهران وإسرائيل بسبب برنامج إيران النووي المتقدم. وذكرت خدمة بي بي سي الناطقة بالفارسية أنه تم رصد إطلاق نار كثيف وانفجارات واسعة النطاق في المنطقة التي تقع غربي العاصمة الإيرانية. كما شوهدت نيران مضادة للطائرات في عدة مقاطع متداولة لم يتم التحقق منها، فيما نفت مصادر حكومية ذلك بقولها إن تلك مناورات تدريبية إيرانية.

لفتت تقارير إعلامية إلى وقوع استهداف طيران مسير مجهول لمنشآت عسكرية بكرج قرب العاصمة الإيرانية طهران، حيث سمعت انفجارات، وتصدت الدفاعات الجوية للهجوم لكن الحكومة الإيرانية نفت أن يكون ذلك هجومًا معاديًا من قبل قوة أجنبية ، ووصفته بأنه تمرين دفاعي بالذخيرة الحية. ونشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية على تويتر مقطع فيديو يصف التدريبات العسكرية في المنطقة.

وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت أيضًا أنباء عن الهجوم ، بينما أشارت إلى وجود منشأة نووية رئيسية في كرج. صحيفة جيروزاليم بوست ذكرت أن منشآت الدفاع في كرج تعرضت لهجمات متكررة في السنوات الأخيرة. في يوليو 2021 ، ألقت إيران باللوم على إسرائيل في عملية تخريبية استهدفت مبنى تابعًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في كرج في الشهر السابق.. وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة دمرت سيارة بالقرب من حديقة عظيمية في مدينة كرج غرب طهران، التي شهدت تفعيل الدفاعات الجوية.

موقع “سحام نيوز” ذكر إن “الهجوم كان بطائرات مسيرة إسرائيلية ودمر أجهزة الطرد المركزي IR6 بقرية كندر القريبة من مدينة كرج غرب طهران”.

وذكر الموقع أن “انفجارين وقعا في مركز لإنتاج أجهزة الطرد المركزي الإيراني”. وتبعد قرية كندر 24 كيلو مترا عن مدينة كرج، وقد ظلت لسنوات بدون أي بنية تحتية مثل الكهرباء والغاز وما إلى ذلك، مما جعل هذه القرية غير مأهولة بالسكان.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...