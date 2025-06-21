هب ريح يسرع التحول الأخضر وأكثر من 8 آلاف مبنى في دبي تعتمد الطاقة الشمسية

تساهم منصة “هب ريح” التفاعلية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) في تسريع تبني الطاقة الشمسية في دبي لتشهد زيادة تتجاوز 30% في طلبات التقييم خلال عام 2024، مع وصول القدرة الإجمالية لأنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة الهيئة إلى 725 ميجاوات موزعة على أكثر من 8430 مبنى بحسب بيان صحفي.

وتندرج “هب ريح” ضمن مبادرة “شمس دبي”، التي تمكن أصحاب المنازل والمباني من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة. وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن القدرة الإجمالية لأنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة الهيئة بلغت حوالي 725 ميجاوات. وكشف الطاير عن ازدياد استخدام منصة “هب ريح” التفاعلية خلال عام 2024. هذه المنصة الذكية، الحائزة على جوائز عالمية، متخصصة في التقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وقد قامت المنصة بتقييم أكثر من 1,700 طلب لتوصيل الطاقة الشمسية في عام 2024. وتستثمر الهيئة في أحدث التقنيات لتبسيط أعمال المقاولين والاستشاريين في تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية بمعايير عالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. تدعم منصة “هب ريح” جودة تصميم وتركيب الأنظمة الشمسية، وتسرع عملية التقييم والاعتماد، مما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويقلل التكلفة. كما توفر المنصة خيارات تصميمية غير محدودة وقاعدة بيانات تضم حوالي 150 نوعًا من أجهزة الطاقة الشمسية المعتمدة عالميًا لمساعدة المستخدمين على اختيار المعدات الأنسب.