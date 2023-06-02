هبوط كبير في أسعار النفط الخام وتأثير محتمل على الليرة التركية

مؤشر S&P 500 ينخفض، وهبوط في اسعار النفط الخام، وتراجع في اسهم الذكاء الاصطناعي. ساكسو بنك

مؤشر S&P 500 يتذبذب تقنياً بشكل كامل، وربما يكون ذلك بسبب استمرار تقلبات البائعين في تكثيف الحركة، ونجحت جلسة الأربعاء بتحقيق مبيعات قوية في جميع الأسواق، والأمر الملفت في ذلك يتعلق بالعامل الفني الذي يمتلكه السوق. وحققت جميع الأسواق مبيعات قوية، ولكن هناك بعض الأمور التي تستحق الملاحظة والتحليل العميق.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر S&P 500 قد انخفض بشكل ملحوظ تحت مستوى المقاومة البالغ 4200 نقطة، وهي المنطقة التي كانت تُعتبر مستوى المقاومة منذ فبراير.

وقد لوحظت حركة تجريبية في هذا المستوى قبل أن يتراجع المؤشر مرة أخرى، وهذا أثار قلقاً بسيطاً. ومع ذلك، يبدو أن مؤشر NASDAQ 100 يشهد ارتفاعاً كبيراً تقوده بعض الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين أن مؤشر S&P 500 لا يزال غامضاً للغاية، حيث تشهد حركة الأسعار تذبذباً كبيراً وتظهر حالة تجمع جانبي.

التراجع الحاد في أسهم الذكاء الاصطناعي بعد الارتفاع الكبير الأخير

شهدت بعض الأسهم في مجال الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث عادت بعض الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ويتضح أن هناك وجهات نظر متناقضة بشأن السوق وتطوراته في مجال الذكاء الاصطناعي. ولأن السوق بطبيعة الحال معقد وصعب المراقبة، تظهر استنتاجات متضاربة وقصيرة المدى. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الآراء إلى وجود تأثيرات تقنية وتكلفة مرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي.

وفيما يلي بعض النقاط التي يمكن استنتاجها من الملاحظات المشتركة:

بيئة السوق: توجد بيئة غامضة وضيقة النطاق في سوق الذكاء الاصطناعي.

الاهتمام المبالغ فيه: تشير بعض الآراء إلى أن وجود تهويل واهتمام مبالغ فيه بالذكاء الاصطناعي، وتشجع وسائل التواصل الاجتماعي هذا الاهتمام وقد يؤدي ذلك إلى تضخيم بعض الأمور غير الجوهرية.

تطور التكنولوجيا: يُعتبر الذكاء الاصطناعي مجالاً مذهلاً ومبهراً في معالجة اللغة الطبيعية ويحدث ضجة في هذا الجانب، ومع ذلك، لا يزال في مراحله المبكرة ويمكن أن يرتكب العديد من الأخطاء.

توجه حقيقي: رغم التحفظات والتعقيدات، يعتقد البعض بوجود توجه حقيقي في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد يكون هناك فرص استثمارية جيدة في هذا القطاع.

تقييم الواقعية: من الضروري أن نكون واقعيين في استنتاجاتنا قصيرة المدى، وفي إدراكنا لوجود حدود مادية وتقنية تؤثر على تطور الذكاء الاصطناعي وأسعار الأسهم.

حالة السوق الحالية: السوق لا يزال في حالة تداول ضمن نطاق محدد وتوجد تعارضات في الإشارات، وما زالت هناك حاجة للبحث والتحليل لتحديد الاتجاه المستقبلي للسوق.

بشكل عام، يجب أن تتم مراقبة تطورات السوق وتحليلها بعناية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

أسعار النفط الخام قبل اجتماع أوبك بلاس

في الأيام القليلة الماضية، شهدنا هبوطاً كبيراً في أسعار النفط الخام. وهناك تأثير محتمل على الليرة التركية فيما يتعلق بتلك التغيرات في أسعار النفط. ومن المعروف أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تعقد اجتماعات دورية لمناقشة الوضع الحالي لسوق النفط واتخاذ الإجراءات المناسبة.

من المتوقع أن يستمر الهدف في الاجتماع القادم لأعضاء أوبك في العمل على استعادة الأسعار إلى مستوى قرابة 70 دولاراً لبرميل النفط من نوع برنت. يعتبر هذا المستوى أقل بكثير من المستوى الذي اتفقت عليه السعودية في اجتماعها السابق بشأن زيادة إنتاج النفط في أبريل الماضي. ومع ذلك، فإن الاجتماع المقبل سيكون محور اهتمام كبير، حيث ستتخذ أوبك إجراءات قد تعزز الثقة في السوق.

قطاع الطاقة يعيش حالياً أضعف فترة له منذ 12 عاماً، مما يشير إلى وجود فرص للشراء في حال تم اتخاذ إجراءات قوية لتعزيز السوق. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أيضاً زيادة في أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تزيد عن 10٪ خلال الأمس، وقد تساعد هذه الزيادة في ارتفاع قيمة الليرة التركية. ومع ذلك، تم تسجيل انخفاض في أسعار الغاز اليوم بسبب خلل في مصنع تصدير في النرويج. ومن المهم مراقبة تطورات أسعار الطاقة بعناية في الوقت الحالي.

النحاس

قطاع آخر يستحق الاهتمام هو قطاع الفلزات الصناعية التي شهدت انخفاضاً في الأسابيع والشهور الأخيرة. وقد تم تسجيل زيادة في أسعار النحاس بنسبة 2٪ بعد صدور بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات الصيني، مما يشير إلى أن الطلب على النحاس يستعيد قوته في قطاع التحول الأخضر، وهو مؤشر إيجابي للسوق. يبدو أن السوق ربما تكون قد نفدت من البائعين في الوقت الحالي وتحتفظ بمستويات الدعم الرئيسية عند 354 وفقاً للشريحة رقم 7.

ومن الجدير بالذكر أن تقارير مختلفة من محللين كبار تشير إلى توقعات متباينة بشأن أسعار السلع، بينما توقعت شركة جولدمان ساكس ارتفاعاً كبيراً في أسعار النحاس. ومع ذلك، يغير بعض المحللين مواقفهم نظراً للإمدادات الإضافية المتوقعة من المناجم خلال العام القادم. ومن المتوقع أن تتواصل الإمدادات الإضافية هذا العام، ولكنها ستنضب تدريجياً. ونلاحظ أن الطلب على النحاس في قطاع التحول الأخضر يبدأ في التحسن، وذلك في ظل تباطؤ في قطاع العقارات وغيرها. يبقى الوضع في السوق قابلاً للتغيير مع مرور الوقت، وهو ما يتطلب الصبر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة أن سلة أسهم أمان المعلومات السيبرانية كانت الأفضل أداءً حتى إغلاق الأسواق بنسبة 1.5٪، وهذا يشير إلى الاهتمام المتزايد بهذا القطاع.