هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضاً كبيراً خلال الأيام الماضية بعد موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم عدا ضريبة القيمة المضافة.

وسجل الذهب عيار 24 قيراط، بحسب موقع “المصري اليوم“، 2565.25 جنيه (شراء)، 2500.75 للبيع بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهاً مصنعية على كل جرام.

في حين سجل عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر 2245 جنيها (شراء)، و2200 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهاً على كل جرام، وسجل عيار 18 نحو 1924.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1900.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 25 و40 جنيهاً على كل جرام، وسجل عيار 14 نحو 1493 جنيهاً، وسعر الجنيه الذهب 17960 جنيهاً.

واستقر سعر الذهب عالمياً في تعاملات البورصات العالمية، لتباع حالياً أونصة الذهب بـ 2018 دولاراً.

وارتفع سعر الجنيه الذهب عيار21 اليوم الأربعاء من جديد بالمقارنة بأسعار الذهب، ليصل جنيه الذهب اليوم بـ 17960 جنيها للبيع.

وقال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج “حقائق وأسرار” الذي تبثه قناة “صدى البلد”، إن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في أسعار الذهب وهي سعر البورصة العالمية، وصرف الجنيه أمام الدولار، والعرض والطلب، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في أسعار الذهب داخل السوق المصرية نتيجة العرض والطلب، كما نشهد حاليًا زيادة على الطلب في الذهب مقابل العرض.

وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن هناك عجزاً في معروض الذهب مقابل الإقبال على شراء الذهب، ما أدى إلى ارتفاع مزعج في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

وقال “فرج”، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” الذي تبثه قناة “إم بي سي مصر” إن ارتفاعات أسعار الذهب كانت كبيرة لدرجة أنه في ثلاثة أشهر ارتفع من 1900 إلى 2750 جنيهاً، موضحاً أن المقترح الذي يدرس الآن إعفاء المصريين القادمين من الخارج من الدخول بسبائك ذهبية أو جنيهات، بمقدار 100 أو 150 جراماً.

وأكد أن توفير الذهب داخلياً سوف يساهم في استقرار سوق الذهب، لأن الذهب العملة العالمية المعتمدة في جميع العالم.

وتوقع أن تستمر حالة الارتفاع مقابل الطلب على شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن لحفظ الأموال ووسيلة ادخار.