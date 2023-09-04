فيديو.. سلطان النيادي على الأرض بسلام بعد هبوط المركبة دراغون

وصلت المركبة دراغون التي تقل طاقم المهمة “كرو-6” إلى الفضاء، الإثنين، إلى الأرض بالسلام جالبة على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد قضاء 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وذلك وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” على موقعها الرسمي.

وهبطت المركبة في مياه المحيط الأطلسي قرب سواحل ولاية فلوريدا الأميركية عند الساعة 00:18 بالتوقيت المحلي.

وكانت المركبة دراغون قد انفصلت عن محطة الفضاء الدولية، الأحد حيث استغرقت رحلة العودة إلى الأرض حوالي 17 ساعة، وعلى متنها بالإضافة الى النيادي كل من رائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، ورائدا فضاء “ناسا” ستيفن بوين وودي هوبورغ.

Welcome home, #Crew6!



After six months of science and discovery aboard the @Space_Station, our Crew-6 team splashed down at 12:17am ET (0417 UTC) and will be picked up shortly by recovery teams. pic.twitter.com/zf635dfUKF — NASA (@NASA) September 4, 2023

رئيس الدولة ونائبه يهنئان سلطان النيادي

وأكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، أن طموحات الإمارات في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقا)، بمناسبة وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض عقب إنجازه أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء: “ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء، صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية، بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله”.

ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 4, 2023

من جانبه، هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى كوكب الأرض.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على موقع “إكس”: نهنئ شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض، أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية، أجرى سلطان 200 مهمة بحثية علمية، وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية”.

نهنىء شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض – أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية. أجرى سلطان 200 مهمة بحثية علمية .. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 4, 2023

وكتب “مركز محمد بن راشد” لبحوث الفضاء على منصة “X” (تويتر سابقاً): “ستة أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة”.

ومن جهته، قال سلطان النيادي عبر منصة “X”: “للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد.. وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير..”.

للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء



إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد..



وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم..

دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير.. pic.twitter.com/sj5E2nPIig — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023