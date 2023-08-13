هبوط الذهب عالميا، وإقبال كبير يقفز بأسعاره في مصر

تشهد أسعار الذهب انخفاضا عالميا، حيث وصل سعره إلى 1913دولار للأونصة (28,34 جرام) في التعاملات الفورية اليوم الأحد ، فيما تسبب الإقبال على شراء الذهب في مصر لقفزة بأسعاره و بأكثر من 30 جنيها حيث وصل سعر الجرام لـ2497 جنيها لعيار 24 و2185 لعيار 21.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الارتفاعات الأخيرة التي تشهدها أسواق الصاغة المحلية على مدار الـ 48 ساعة الماضية؛ إلى ارتفاع معدل الطلب والإقبال الكثيف من المواطنين على اقتناء السبائك والجنيهات. وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء السبت، إلى ارتفاع أسعار الذهب 250 جنيها ليصل سعر جرام 21 إلى 2400 جنيه قياسا 2150 جنيها، معقبا: «الطلب قوي على الشراء أكثر من المعروض.. وهذا ما أدى إلى الزيادات الأخيرة». ولفت إلى تراجع الأسعار مع ختام التعاملات المسائية؛ لتصل إلى 2350 جنيها، متوقعا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد نجاح مبادرة إعفاء واردات الذهب من الخارج في تحقيق استقرار بالسوق وثبات الأسعار. ونصح المستهلك بالتريث والتمهل خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ قرار الشراء، قائلا: «لا يوجد داع للشراء بأعلى الأسعار؛ لأن الذهب في البورصات العالمية انخفض»، مرجعا التفاوت بين الأسعار المحلية والعالمية إلى توقف مصر عن استيراد الذهب منذ عام.

وبدء الذهب هبوطه الأسبوع الماضي حيث نقلت رويترز تسجيل الذهب أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مع ارتفاع الدولار والبيانات الصينية المتعلقة بحجم التجارة، والتي جاءت أقل من المتوقع، كما ساهم الحذر الذي يسبق صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع في ضعف إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.