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هبوط الدولار في السوق السوداء بمصر بنحو 12 جنيها

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انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بمصر بين 9 جنيهات واثني عشر جنيها دفعة واحدة، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.

وجاء الانخفاض الحاد في سعر الدولار بالسوق السوداء، مخالفا للتوقعات التي ظنت أن السعر سيزيد مع اقتراب إجراء تعويم جزئي جديد للجنيه.

كان سعر الدولار في السوق السوداء قد اقترب من 38 جنيها، بينما كان في البنك بنحو 25 جنيها، لكن بعد عودة البنوك للعمل اليوم بعد العطلة الأسبوعية هوى سعر الدولار ليسجل أرقاما بين 26 و29 جنيها.

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 هل تسبب رفع الفائدة في صعود سعر الجنيه؟

  • كان قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة بنسبة 3%، لتقليل المعروض النقدي في مواجهة التضخم.
  •  من خلال هذه السياسة يلجأ الأفراد لوضع أموالهم بالبنوك.
  • في الوقت نفسه يقل الاقتراض بسبب الفائدة المرتفعة مما يوفر سيولة دولارية في البنوك.

ويطالب الخبراء بضرورة وجود سعر صرف مرن، حتى يتم القضاء على المضاربة على الدولار وزيادة المعروض منه ي البنوك.

ويتوقع الخبراء أن يهبط الدولار ليقترب من سعره الرسمي في البنوك.

مصادر لـ”أريبيان بزنس”: البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة مجددا، وسيصدر شهادات ادخار بعائد أعلى

حملة على تجار العملة

  • نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن السلطات المصرية بدأت تشديد رقابتها على تجار العملة والمضاربين على الدولار، في إطار حملة تستهدف خنق السوق السوداء ووقف الارتفاعات الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، مع تضييق الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية.
  • تتم التعاملات في السوق السوداء بحذر شديد وعلى نطاق ضيق، فيما توارى عدد كبير من كبار التجار عن الأنظار وغيروا أماكنهم وبدأوا في التعامل مع صغار التجار فقط وعبر وسطاء.
  • تناقلت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء عن القبض على عدد من كبار تجار العملة في الساعات الأخيرة.
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