نقلت تقارير صحفية اصطدام طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز كانت في طريقها إلى مدينة فورت لودرديل الأميركية قادمة من هافانا بطائر صغير تسبب باحتراق محركها مما أجبر كابتن الطائرة للعودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي يوم أمس الأحد، وعقب اندلاع حريق في محرك الطائرة بالاصطدام بطائر قامت كابتن الطائرة بالهبوط بسلامة دون إصابات وسط تصفيق الركاب لوصولهم سالمين.

قناة “إن بي سي 6 نيوز” في ولاية فلوريدا الأميركية ذكرت أن متحدثًا باسم شركة ساوث وست إيرلاينز أكد وقوع الحادث، واضطر بعض الركاب لضرب سقف الطائرة للحصول على أقنعة الأوكسجين بسبب مصاعب في التنفس بسبب الأدخنة.

وقال المتحدث لقناة الأخبار التلفزيونية إن “رحلة ساوث وست رقم 3923 المغادرة من هافانا بكوبا متوجهة إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا صباح الأحد اصطدمت بطيور بعد وقت قصير من إقلاعها”.

وأظهرت لقطات لهواتف محمولة الدخان يملأ الطائرة، بينما بدا أن الآباء المذعورين يشرحون لأطفالهم كيفية تركيب أقنعة الأكسجين.

وأنارت أضواء الطوارئ داخل الطائرة، وأظهرت لقطات مصورة hgركاب أثناء إجلائهم عبر منزلقات الطوارئ على المدرج في أكبر مطار في كوبا.

وأكدت التقارير الإخبارية أنه لم تقع إصابات خطيرة، وأن جميع الركاب هبطوا بسلام على الأرض في هافانا.

(Cuba) – Southwest Airlines Flight To Florida Makes Emergency Landing In Cuba After Birds Reportedly Hit The Engine After Take Off From Havana



The cabin of the aircraft with 153 people on board was filled with smoke. The plane landed safely with no injury recorded. Passengers… pic.twitter.com/gVJL3uDfdJ — ShuttleTV (@shuttletvnews) March 6, 2023