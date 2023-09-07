هبوط اضطراري لطائرة سعودية بعد اشتعال محركها باصطدام طائر

تعرضت طائرة لشركة طيران ناس لحريق في أحد محركاتها أثناء إقلاعها من مطار طرابزون التركي متوجهة إلى جدة مساء أمس الأربعاء بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة.

وكانت الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة الرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك مما أجبرها على العودة إلى مطار طرابزون والهبوط اضطرارياً، ونشرت مقاطع فيديو لاشتعال المحرك الأيمن للطائرة مع صوت مجهول، فيما أصدرت طيران ناس بيانا فيه أن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة.

نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون الى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة.



ويقوم حالياً فريق طيران ناس بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة ضيوفنا المسافرين. — flynas طيران ناس (@flynas) September 6, 2023

وقالت الشركة: يقوم فريق طيران ناس باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة ضيوفنا المسافرين.

اصطدم طائر بمحرك طائرة سعودية

أثناء رحلتها من #تركيا إلى #جدة

وأفادت شركة #طيران_ناس في بيان :

نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من #طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة الرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر pic.twitter.com/S3JbbKocxW — Talal Al Amri (@6alal_Alamri) September 7, 2023

وفي شهر أبريل الماضي وقعت عدة حوادث مشابهة، وبعضها في نفس اليوم منها حوادث لطائرات كادت تؤدي إلى كوارث جوية لولا حسن التعامل معها، وكلها تعود لسبب واحد وهو دخول طائر في المحرك، خاصة في فترة الربيع الحالية وهي موسم هجرة الطيور.

وشهد تاريخ الطيران الكثير من حوادث ارتطام الطيور بالطائرات أو الدخولها في المحركات، وذلك بسبب قوة شفط الهواء التي يتم اختبار الطائرات مسبقا على تجاوز حوادث الاصطدام بها.

وفي تقرير سابق، لصحيفة “تلغراف” البريطانية، ذكرت جمعية الطيارين البريطانيين، أنه من النادر أن تكون مثل هذه الحوادث خطيرة، كما أنها حالات نادرة الحدوث، وأكدت أن الطيارين يخضعون لتدريب صارم لتمكينهم من التعامل مع مثل هذه الاحتمالات.

ولفت التقرير إلى أن قوة المحرك قادرة على فرم الطيور الصغيرة والمتوسطة الحجم دون أن تسبب أضراراً، لكن المشكلة تكمن حين تكون الطيور كبيرة وبمجموعات.

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