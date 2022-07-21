هايتيرا تطور نظام الاتصالات لمترو مكة المكرمة

بدأت شركة “هايتيرا“، العالمية المزودة لحلول واجهزة الاتصال اللاسلكي المتنقلة، تشغيل نظام هايتيرا الحديث لاتصالات مترو الذي تمت ترقيته خصيصاً لشبكة النقل العام بالقطارات في مدينة مكة المكرمة (مترو مكة المكرمة). وقد أثبت هذا النظام المتكامل والمخصص أنه مفيد في مساعدة مترو مكة المكرمة على تحسين الكفاءة التشغيلية خلال موسم الحج المزدحم الذي استقطب أكثر من مليون حاج من جميع أنحاء العالم هذا العام.

ويعتبر مترو مكة المكرمة الذي يبلغ طوله 18 كيلومتراً، والذي يربط بين المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى، أحد وسائل النقل الرئيسية للحجاج. على الرغم من أن مترو مكة المكرمة متاح للجمهور فقط خلال موسم الحج السنوي، إلا أنه أحد أكثر خطوط المترو ازدحاماً في العالم خلال هذه الفترة.

وبالنظر إلى أن نظام الاتصالات السابق كان يعمل منذ ما يقرب من 10 سنوات وأصبح غير ملائم، كانت هناك حاجة ماسة إلى استبدال النظام. وبالاعتماد على خبرتها الواسعة في صناعة السكك الحديدية، اقترحت “هايتيرا” على الشركة السعودية للخطوط الحديدية حلاً متكاملاً يغطي تصنيع وتسليم وتركيب نظام الاتصالات.

وتم تخصيص الأجهزة، التي تتضمن 5 محطات أساسية بنظام “تيترا” و 34 جهاز راديو “تيترا”، بالإضافة إلى نظام التمشيط ونظام الهوائي لتحقيق الأداء الأمثل للنظام ككل. وتم تصميم أجهزة الراديو للتواصل مع أنظمة العناوين العامة لتمكين البث إلى مقصورة الركاب في حالة الطوارئ.