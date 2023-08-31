هاميلتون يمدّد عقده مع مرسيدس حتى 2025

مدّد البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات، عقده مع فريقه مرسيدس لمدة عامين حتى عام 2025، حسب ما أفادت الخميس الحظيرة الالمانية.

وانهى هاميلتون (38 عاما) الجدل الدائر حول مستقبله في الفورمولا واحد منذ اشهر عدة، حيث سيبقى في صفوف مرسيدس إلى جانب مواطنه الشاب جورج راسل (25 عاماً) المنتقل إلى حظيرة “الأسهم الفضية” عام 2022، بموجب “عقد طويل الأمد”.

وقال هاميلتون في بيان صدر على هامش سباق جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الحالي على حلبة مونتسا “قصتنا لم تنته بعد، نحن مصممون على تحقيق المزيد معا ولن نتوقف حتى نحقق مبتغانا”.

وأضاف صاحب البشرة السمراء الذي حلّ في المركز السادس في ترتيب 2022 في أسوأ تصنيف له منذ مشاركته في البطولة العالمية “لم نرغب أبدا في الفوز بهذا القدر. لقد تعلمنا من كل نجاح، ولكن أيضا من كل فشل”.

وبعد خيبة خسارة اللقب العالمي الثامن في اللفة الاخيرة للسباق الاخير عام 2021 على حلبة مرسى ياس في أبوظبي بمواجهة سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، لم يتمكن هاميلتون من تحقيق أي فوز العام الماضي وذلك للمرة الاولى في مسيرته في الفئة الملكة منذ عام 2007. وكما ختم البريطاني عام 2022 من دون أن ينطلق من المركز الاول أو يحقق اي فوز، علما انه يملك الرقم القياسي لعدد الانتصارات في البطولة (103).

وعانى فريق مرسيدس لوضع سيارة تنافسية بين يدي هاميلتون جراء التغيير التقني الجذري في القوانين، وانصاع البريطاني المهيمن من دون قسمة في الاعوام الماضية لقانون فيرستابن وحتى زميله ومواطنه راسل الذي انهى العام الماضي متقدما عليه في المركز الرابع.

وما زال هاميلتون يبحث هذا العام عن فوزه الاول أمام المهيمن فيرستابن الفائز في 9 سباقات توالياً، علما أن سائق مرسيدس يحتل المركز الرابع في الترتيب العام للسائقين.

واستهل هاميلتون مسيرته في الفئة الاولى عام 2007 مع فريق ماكلارين الذي توّج معه بباكورة ألقابه العالمية في العام التالي في سن الـ23 عاماً، ثم انتقل إلى مرسيدس عام 2013 واحرز معه 6 ألقاب جديدة بين عامي 2014 و2020.