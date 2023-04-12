رقم قياسي جديد.. هالاند يواصل تألقه

واصل النرويجي إيرلنغ هالاند نجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم هوايته في تحطيم الأرقام القياسية بتسجيله هدفه رقم 45 هذا الموسم في جميع المسابقات.

وجاء الهدف رقم 45 في المباراة التي جمعت مانشستر سيتي مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني مساء الثلاثاء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها “السيتيزنس” بثلاثية نظيفة اختتمها هالاند.

وتقدم النجم النرويجي على المصري محمد صلاح هداف ليفربول والهولندي المعتزل رود فان نستلروي نجم مانشستر يونايتد السابق وفي رصيد كل منهما 44 هدفاً ليصبح بذلك أفضل هداف في موسم واحد للاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.