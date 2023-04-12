فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

رقم قياسي جديد.. هالاند يواصل تألقه

فادي طنّوس by فادي طنّوس
هالاند

واصل النرويجي إيرلنغ هالاند نجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم هوايته في تحطيم الأرقام القياسية بتسجيله هدفه رقم 45 هذا الموسم في جميع المسابقات.

وجاء الهدف رقم 45 في المباراة التي جمعت مانشستر سيتي مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني مساء الثلاثاء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها “السيتيزنس” بثلاثية نظيفة اختتمها هالاند.

وتقدم النجم النرويجي على المصري محمد صلاح هداف ليفربول والهولندي المعتزل رود فان نستلروي نجم مانشستر يونايتد السابق وفي رصيد كل منهما 44 هدفاً ليصبح بذلك أفضل هداف في موسم واحد للاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا