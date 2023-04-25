هالاند يقترب من الحذاء الذهبي

يقترب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي الخاصة باللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف مع فريقه في بطولة محلية طوال موسم واحد.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن هالاند متصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز بتسجيله 32 هدفاً مع فريقه في 30 مرحلة، لديه حالياً في رصيده ما مجموعه 64 نقطة، بعد أن بلغ معدله 1.14 هدف في كل مباراة.

وبحسب الصحيفة يحتل هاري كين نجم منتخب إنكلترا وفريق توتنهام المركز الثاني لكن بفارق كبير عن هالاند، وذلك بعدما سجّل 24 هدفاً وجمع 48 نقطة، وبمعدل 0.75 هدف في المباراة الواحدة.

ويأتي النجم الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثالث، إذ سجّل نجم فريق باريس سان جيرمان 22 هدفاً جمع من خلالها 44 نقطة، وبمعدل تسجيل 0.79 هدف في المباراة الواحدة، متفوقاً على مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي سجّل 21 هدفاً في الدوري الإيطالي، بمعدل 0.84 هدف في كل مباراة، وجمع 42 نقطة.

كما جاء مهاجم فريق ليل الكندي جوناثان ديفيد في المركز الخامس بعدما سجل 21 هدفاً في الدوري الفرنسي (بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة)، وبمجموع 42 نقطة.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل:

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 32 هدفاً – 64 نقطة الإنكليزي هاري كين(توتنهام): 24 هدفاً – 48 نقطة الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 22 هدفاً – 44 نقطة النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي): 21 هدفاً – 42 نقطة الكندي جوناثان ديفيد (ليل): 21 هدفاً – 42 نقطة الإكوادوري إينر فالنسيا (فنربهتشه): 27 هدفاً – 40.5 نقطة الفرنسي ألكسندر لاكازيت (ليون): 20 هدفاً – 40 نقطة الإنكليزي إيفان توني (برينتفورد): 19 هدفاً – 38 نقطة النرويجي أمال بلغرينو (بودو غليمت): 4 أهداف – 37.5 نقطة الإنكليزي فولارين بالوغون (رينس): 18 هدفاً – 36 نقطة