هالاند يزيح محمد صلاح عن عرشه

كسر المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي الرقم التاريخي المسجل باسم النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول بأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع هالاند هدفه السابع في الموسم الحالي وسجل الـ 33 له في المسابقة خلال فوز مانشستر سيتي العريض على أرسنال (4-1).

وبات هالاند أكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد بـ 38 مباراة بوصوله إلى الهدف 33 يليه محمد صلاح بـ 32 في موسم 2017 – 2018 والأرووغوياني لويس سواريز بـ31 في 2013 – 2014 يعادله البرتغالي كرستيانو رونالدو بنفس الرصيد لموسم 2007 – 2008 والإنكليزي ألن شيرر في موسم 1995 – 1996.

ووفقا لموقع “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، أصبح المهاجم النرويجي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف لفريق من الدوري الإنكليزي في موسم واحد بمختلف البطولات، خلال عصر “البريميرليغ” برصيد 45 هدفا، ليتخطى بذلك الثنائي الهولندي رود فان نيستلروي النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد (2002- 2003)، والنجم محمد صلاح (2017- 2018) برصيد 44 هدفا لكل منهما.

وسجل هالاند الهدف الـ21 على ملعبه الاتحاد، ليعادل رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وتوريس (ليفربول) بعدد الأهداف المسجلة على أرض فريقه.

ويتربع إيرلينغ هالاند على عرش صدارة هداف الدوري، بفارق 9 أهداف أمام وصيفه النجم الإنكليزي هاري كين، الذي سجل 24 هدفا حتى الآن، ويليهما في المركز الثالث الإنكليزي الآخر إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد، برصيد 19 هدفا.

وتعاقد مانشستر سيتي الصيف الماضي مع المهاجم النرويجي قادما من دورتموند الألماني مقابل 59 مليون يورو وينافس “السماوي” هذا الموسم على تحقيق الثلاثية، إذ يفصله عن صدارة الدوري الإنجليزي بنقطتين عن أرسنال بالإضافة إلى مباراتين مؤجلتين مقارنة بأرسنال، ويلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني ويواجه جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.