هالاند يحطم الرقم القياسي للأهداف في الدوري الإنكليزي

انفرد النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي بالرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف المسجل في موسم واحد في الدوري الانكليزي لكرة القدم، بتسجيله هدفه الـ 35 الأربعاء أمام وست هام في مباراة مؤجلة من المرحلة 28.

وسجل هالاند الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت 3-0 في الدقيقة 71 بعد تمريرة من جاك غريليش، محطماً الرقم السابق الذي سجّله في موسم من 42 مرحلة عوضاً عن الصيغة الحالية (38) كل من أندي كول مع نيوكاسل موسم 1993-1994 وآلن شيرر مع بلاكبيرن في الموسم التالي (34 هدفاً لكل منهما).

ولم يحتج هالاند سوى إلى 31 مباراة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه.

ورفع المهاجم ابن الـ 22 عاماً عدد أهدافه في مختلف المسابقات إلى 51 هذا الموسم، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الانجاز منذ عام 1931.

ويجب أن نعود إلى موسم 1966-1967 من أجل إيجاد هداف أغزر في موسم واحد في النخبة، وهو الويلزي رون ديفيس مع ساوثمبتون (37 هدفاً).

وما زال هالاند بعيداً عن الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في الدوري الانكليزي في جميع العصور الذي حققه مهاجم إيفرتون الأسطوري ديكسي دين مع 60 هدفاً في موسم 1927-1928 (42 مرحلة).