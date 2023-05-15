فادي طنّوس by فادي طنّوس

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هالاند يحطم أرقام محمد صلاح

فادي طنّوس by فادي طنّوس
هالاند

حطم النجم النرويجي إرلينغ هالاند رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، كان بحوذة المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وأحرز هالاند هدفا لمانشستر سيتي في مرمى إيفرتون بالمباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح “السيتيزنز”.

وبهذا الهدف بات رصيد هالاند 36 هدفا، كما أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من دون ركلات جزاء، في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 44 هدفا في جميع المسابقات.

وكان الرقم القياسي بعهدة محمد صلاح الذي سجل 43 هدفا بدون ركلات الجزاء في الموسم 2017-2018.

ويستعد سيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بعد التعادل ذهابا 1-1 في مدريد.

ويحلم سيتي بحصد اللقب القاري لأول مرة، كما وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ويحلم بتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم.

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