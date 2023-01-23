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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

هالاند يبتعد في صدارة هدافي الدوري الانجليزي بـ 25 هدفاً

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اللاعب النرويجي إرلنج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي يتصدر هدافي الدوري الانجليزي الممتاز
اللاعب النرويجي إرلنج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي يتصدر هدافي الدوري الانجليزي الممتاز

ابتعد اللاعب النرويجي إرلنج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الانجليزي الممتاز (بريميير ليغ)، بعد وصوله إلى الهدف رقم 25 له هذا الموسم، في أعقاب تسجيله ثلاثية (هاتريك) في شباك وولفرهامبتون أمس.

وتفصل هالاند 10 أهداف عن أقرب منافسيه وهو لاعب توتنهام هاري كين الذي سجل 15 هدفاً حتى الآن.

وفي ما يأتي ترتيب أول 5 هدافين:

  1. إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) : 25 هدفاً.
  2. هاري كين (توتنهام) : 15 هدفاً.
  3. إيفان توني (برينتفورد) : 13 هدفاً.
  4. ألكساندر ميتروفيتش (فولهام) : 11 هدفاً.
  5. رودريجو (ليدز يونايتد) : 10 أهداف.
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