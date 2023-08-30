هالاند الأفضل في الدوري الإنكليزي

فاز النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق مانشستر سيتي وراشيل دالي نجمة أستون فيلا بجائزة أفضل لاعب ولاعبة تواليا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنكليزي عن عام 2023.

ومنحت الرابطة جائزة أفضل لاعب شاب لنجم أرسنال بوكايو ساكا، فيما ذهبت جائزة السيدات لنفس الفئة لنجمة إنكلترا لاورين جيمس.

وساهمت دالي وجيمس في بلوغ منتخب إنكلترا المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت في أستراليا ونيوزلندا الشهر الجاري والتي توج بها المنتخب الإسباني (1-0)، لكنهما حصدتا الجائزة بناء على مستواهما في الموسم الماضي، في الذكرى الخمسين لجوائز رابطة اللاعبين المحترفين.

واستحق هالاند جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد توهجه مع مانشستر سيتي وتسجيل 52 هدفا على مستوى كافة المسابقات ليقود فريقه للفوز بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، ثم أضاف اليها كأس السوبر الأوروبية.

وتنافس هالاند مع زميليه في مانشستر سيتي، جون ستونز والبلجيكي كيفين دي بروين بجانب ثنائي أرسنال، ساكا ومارتن أوديغارد وهاري كين نجم توتنهام الإنكليزي السابق المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني مؤخراً.