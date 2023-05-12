فادي طنّوس by فادي طنّوس

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هالاند أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز 2022-2023

فادي طنّوس by فادي طنّوس
هالاند

فاز إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من رابطة نقاد كرة القدم في إنكلترا، الجمعة، بعد أن سجل 51 هدفا في 47 مباراة.

ونال اللاعب النرويجي 82% من الأصوات، وهو أكبر فارق في عصر الدوري الإنكليزي الممتاز، متفوقا على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أودريغارد.

وأبهر هالاند (22 عاما) الجميع بغزارة أهدافه في موسمه الأول مع سيتي الطامح للتتويج بثلاثية تاريخية.

وأصبح هالاند صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز حين أحرز هدفه 35 في شباك وست هام يونايتد في وقت سابق هذا الشهر.

ولعب دورا بارزا في تصدر فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الدوري بفارق نقطة واحدة عن أرسنال مع تبقي أربع جولات، ولسيتي مباراة مؤجلة.

وفي الأسبوع المقبل يستضيف سيتي منافسه ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 1-1 ذهابا في العاصمة الإسبانية، كما يخوض نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أمام غريمه مانشستر يونايتد في الثالث من حزيران/يونيو المقبل.

ونالت الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي لقب أفضل لاعبة من الرابطة، وستتسلم مع هالاند الجائزة يوم 25 أيار/مايو الجاري.

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