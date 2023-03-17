هالاند أسرع وأصغر لاعب يسجل 33 هدفاً في دوري أبطال أوروبا

سجل اللاعب النرويجي إرلينغ هالاند خماسية قياسية في فوز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي على لايبزيغ الألماني 7-صفر، والعبور إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء الثلثاء الماضي.

فماذا تعني خماسية هالاند على صعيد الإحصائيات؟

أصبح المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي هو أصغر لاعب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يصل إلى الهدف رقم 33 في المسابقة. ففي عمر 22 عاماً و236 يوماً سجل هالاند خماسية في شباك فريق لايبزيغ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليدخل تاريخ المسابقة.

أهداف هالاند الـ 33 أحرزها في 25 مباراة خاضها في المسابقة وهو أقل عدد من المباريات يتمكن خلالها أي لاعب في دوري الأبطال من تسجيل هذا العدد من الأهداف.

أهداف هالاند الـ33 سجلت بواقع 8 أهداف في 6 مباريات مع زالتسبورغ النمساوي و15 هدف في 13 مباراة مع دورتموند و10 أهداف في 6 مباريات مع مانشستر سيتي.

كما أنها سجلت بواقع 18 هدف في الشوط الأول و15 هدف في الشوط الثاني.

وهذا هو الهاتريك الخامس للمهاجم النرويجي الشاب هذا الموسم في كل المسابقات.

A night to remember! ? pic.twitter.com/X8ETBdGERz — Manchester City (@ManCity) March 15, 2023

أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ نادي مانشستر سيتي يسجل 39 هدفاً في كل المسابقات في موسم واحد.

بات هالاند ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد البرازيلي لويس أدريانو مع شاختار دونييتسك الأوكراتي في تشرين الأول / أكتوبر 2014، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني في آذار / مارس 2012.

بات هالاند أسرع لاعب يسجل 30 هدفاً في دوري أبطال اوروبا.

بات هالاند أصغر لاعب يسجل 30 هدفاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا.