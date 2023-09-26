هاكر وزارة المالية الكويتية يطالب بفدية 400 ألف دولار

أعلن «الهاكر» الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي عن عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع، وحدد مبلغ «الفدية» المطلوبة بـ 15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أميركي)، كما أوردت صحيفة “الرأي” الكويتية.

وأمهل «الهاكر» الوزارة 7 أيام إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع «الفدية» المطلوبة أو البيع لمن يدفع.

وكانت وزارة المالية أعلنت أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس الأسبوع الماضي.

وأكدت أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجار تقييم مستوى محاولة الاختراق.

كما أكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق مشيرة إلى أن الأنظمة المالية للحكومة منفصلة.

وفي تحديث جديد، قالت الوزارة إن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة.

وقالت وزارة المالية، انه منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية تم عزل أنظمة وزارة المالية عن بقية أنظمة الجهات الحكومية، وقامت الوزارة بتشكيل فريق فني مكون من عدة جهات برئاسة المركز الوطني للأمن السيبراني، وبالاستعانة بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم المعلوماتية، وهي تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية التي تمت في 18 أيلول / سبتمبر 2023 ولمتابعة كل ما يستجد وكل ما يتعلق بهذا الهجوم السيبراني والتعامل معه بكل مهنية.

وأكدت وزارة المالية أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة، وأن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي.

وأشادت الوزارة بالجهود الوطنية للفريق الفني والعاملين في وزارة المالية الذين واصلوا العمل منذ الساعات الأولى للهجمة السيبرانية على مدار الساعة حتى الوقت الحالي.

ودعت وزارة المالية المهتمين بأخذ أخبارها من حساباتها على تويتر وانستغرام MOFKW@ ومن مصادر موثوقة، كما تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يروج أخباراً غير صحيحة.