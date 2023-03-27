هاشتاك الراتب يتصدر الترند السعودي مع إيداع رواتب الموظفين

تصدر هاشتاك #الراتب و هاشتاك #مواعد_الراتب الترند السعودي في موقع تويتر، صباح اليوم الاثنين، مع بدء إيداع وزارة المالية في إيداع رواتب الموظفين في البنوك.

وبعد صرف راتب مارس/آذار 2023، دعا مغردون إلى حسن الترشيد خاصة أن راتب إبريل/نيسان 2023 سيكون بعد عيد الفطر بأسبوع، أي أن عيد الفطر يعتمد على راتب مارس/آذار الحالي، وهو ما يزيد أيضًا من الاعتماد على راتب شهر فبراير/شباط، بحسب جمعية الادخار (ادخار).

وسيكون هناك شهر كامل يتطلب أموالاً للمصروفات، بالإضافة إلى أن أول أسبوع بعيد الفطر المبارك سيكون دون راتب.

وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب في السعودية، يتم إيداع الراتب في حسابات الموظفين يوم 27 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية.

أول أسبوع من العيد بدون راتب فلا تستعجل في صرف راتب مارس

حثت جمعية الادخار (ادخار)، في أواخر فبراير/شباط الماضي، المواطنين السعوديين على الاقتصاد في المصروفات خلال الفترة المقبلة بعبارة “لا تستعجل وتصرف الراتب“.

وأوضحت الجمعية، المعنية برفع وتعزيز الوعي المالي والإدخار لدى السعوديين، أن راتب شهر مارس/آذار المقبل سيكون في أول أسبوع من شهر رمضان؛ لذلك سيكون هناك شهر كامل يتطلب أموالاً للمصروفات، بالإضافة إلى أن أول أسبوع بعيد الفطر المبارك سيكون بدون راتب.

لا تنس والديك

قال مغرد “مع نزول #الراتب لا تنسى والديك وأجعل لهم نصيب من راتبك إن كانوا احياء عطهم وأكرمهم وان كانوا أموات تصدق عنهم”.

وكتبت مغردة “يتأخر #الراتب يتضايق الكثيرون فما بالك بمن لا يملك لا راتب ولا وظيفة ولا مؤونة اللهم في هذا الشهر الگريم أفتح للعاطلين والمحتاجين باب الرزق يارب”.

ويتصدر هاششتاك #الراتب الترند السعودي شهرياً مع اقتراب إيداعه في حسابات الموظفين في المملكة.

ونشر حساب موعد الراتب في تويتر

#الاثنين

5 |#رمضان 9|1444

27 |#مارس 3|2023

المتبقي عن:

#الراتب يصرف اليوم

#ارامكو يصرف اليوم

#التقاعد 29 يوم

#الضمان 6 أيام

#التاهيل_والاسر 30 يوم

#التامينات #ساند 6 ايام

#الدعم_الزراعي 6 ايام

#حافز 9 ايام

#حساب_المواطن 14 يوم

#الدعم_السكني 28 أيام