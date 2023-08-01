توتنتهام يرفض التخلي عن هاري كين وبايرن يتمسك بالأمل

فشل نادي بايرن ميونيخ الألماني بإقناع توتنهام الإنكليزي بالتخلي عن قائده وهدافه هاري كين بسبب عدم الوصول إلى اتفاق حيال مبلغ انتقال اللاعب.

وكشف موقع “ذا أتلتيك” أن الخلاف يتعلق بمبلغ 20 مليون يورو، ولم يجر التوصل إلى اتفاق، لكن الاتصالات متواصلة بين الناديين.

وتردد أن يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وماركو نيبه مدير الشؤون التقنية، سافرا إلى العاصمة البريطانية لندن يوم أمس الاثنين للاجتماع بمسؤولي توتنهام، إذ يشكل هاري كين الذي أتم 30 عاما من عمره قبل أيام، أولوية بالنسبة للنادي البافاري في سوق انتقالات اللاعبين.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونيخ قدم عرضين بقيمة 70 مليون يورو و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من جانب توتنهام، إذ يرغب توتنهام بالحصول على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن هدافه الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

وبات بايرن بحاجة للبحث عن بديل لكين لتعزيز خطه الهجومه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وينتهي عقد هاري كين مع توتنهام الصيف المقبل ولن يفكر في توقيع صفقة جديدة – مما يعني أن توتنهام يخاطر بخسارته مقابل لا شيء في الصيف المقبل إذا لم يتم بيع كين خلال الانتقالات الصيفية.

ويعتقد أن مندوبي بايرن ما زالوا واثقين من إبرام صفقة قبل إغلاق موسم الانتقالات، حيث يعتقد هربرت هاينر، رئيس بايرن، أن كين سيكون بمثابة دفعة للدوري بأكمله في حالة إتمام الصفقة وقال لمجلة كيكر الألمانية: “هاري كين لاعب جذاب للغاية، قائد منتخب إنكلترا وهداف كبير وسيعود بالنفع علينا وعلى الدوري الألماني”.

بعيدا قصة الانتقال، أمضى كين عطلة نهاية الأسبوع مع زوجته كيت وأطفاله في ديزني لاند فلوريدا، وشاركت زوجته كايت عدة صور للرحلة العائلية، بما في ذلك صورة لهاري يسير مع ابنتيه داخل المجمع، كما يستعد الزوجان للترحيب بطفلهما الرابع.