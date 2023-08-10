فادي طنّوس by فادي طنّوس

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هاري كين إلى بايرن ميونيخ

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كين

أكدت تقارير صحافية اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني توصل إلى اتفاق مع نظيره توتنهام الإنكليزي لضم قائد منتخب إنكلترا هاري كين مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو.

ونشر الصحافي الإيطالي المتخصص بالانتقالات تغريدة أكد فيها أن الفريقين توصلا لاتفاق لضم كين مقابل 100 مليون يورو. وقال: “الآن القرار يعود للاعب. على كين أن يتخذ قراره النهائي بسرعة بعد مفاوضات طويلة”.

وكان موقع “ذي أتلتيك” البريطاني أول من أعلن عن الصفقة مشيرا إلى أنها تقارب الـ110 ملايين يورو.

واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، بهدف ضم هداف توتنهام التاريخي، علما أن عقد اللاعب ينتهي في حزيران/يونيو المقبل من بعدها يستطيع الانتقال بصفقة حرة.

وبحث الفريق البافاري عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-2022، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفا في 375 مباراة.

أما هاري، فسجّل ما يزيد عن 20 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز في 6 من المواسم التسعة الماضية، كما توّج هدافا للبطولة 3 مرات.

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