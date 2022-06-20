هاتف أونر ماجيك 4 برو، يفوق التوقعات مع أداء استثنائي ومزايا هي الأولى من نوعها

جرى مؤخرا إطلاق هاتف أونر ماجيك 4 برو HONOR Magic4 Pro في الإمارات. ويأتي الهاتف مزوداً بميزات رائدة في الصناعة، مجموعة من التقنيات هي “الأولى في الصناعة” ومدعوماً بخدمات جوجل للهاتف. يتميز الهاتف بمواصفات أونر المذهلة بما في ذلك HONOR Magic-Log Movie Master و AI Film Effects والشحن السريع من أونر بقوة 100 واط، أول تسجيل فيديو بمعدل 10 بتات بدقة 4K في الصناعة بمعدل 60 إطاراً في الثانية، تقنية AI Privacy Call الأولى في الصناعة، أول شاشة LTPO في الصناعة مع تقنية التعتيم 1920 هرتز، معالج Snapdragon 8 من الجيل الأول وغيرها من المزايا الرائعة. من خلال هذه المزايا، يتفوق هاتف HONOR Magic4 Pro على غيره من المنافسين من نفس الفئة ويعزز مكانته كجهاز رائد في صناعة الأفلام على الهاتف الذكي. الهاتف الجديد كلياً تفوق على المنافسين من نفس الفئة على عدة مستويات.

ضمنت أونر تطوير هاتف HONOR Magic4 Pro مع التركيز على التصوير الاحترافي بشكل أساسي. يأتي الهاتف مع كاميرا ثلاثية تتضمن كاميرا عريضة بدقة 50 ميجابكسل وهي الأعلى من بين الهواتف من نفس الفئة، كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وزاوية 122 درجة، كاميرا Periscope Telephoto بدقة 64 ميجابكسل – وهي ميزة متوفرة فقط غي هواتف HONOR – جميعها مدعومة بتقنية تصوير Ultra-Fusion الحسابي والتي تعمل على توفير صور ومقاطع فيديو بغاية الوضوح بشكل غير مسبوق.

هاتف HONOR Magic4 Pro هو أول هاتف من نوعه في الصناعة الذي إمكانية تصوير أفلام بالذكاء الاصطناعي على الهاتف الذكي. تمكن كل من Magic-Log Movie Master و IMAX Enhanced المستهلكين من تسجيل مقاطع فيديو على المستوى السينمائي باستخدام هاتف ذكي فقط. مع هذا، تقدم سلسلة HONOR Magic4 فيديو بمعدل 10 بتات بدقة 4K في الصناعة بمعدل 60 إطاراً في الثانية، متجاوزاً معياراً آخر في الصناعة.

ميزات تحرير الفيديو مذهلة بالفعل، حيث يقدم HONOR Magic4 Pro 5G الحل المتكامل بداية من التقاط الفيديو إلى التحرير إلى المشاهدة. وفي الوقت نفسه، فإن التقريب الرقمي للهاتف يصل إلى 100x وهو أعلى من الهواتف الأخرى التي تحتوي على تقريب يصل إلى 15x أو 30x. فإن HONOR Magic4 Pro يتفوق ويصبح نموذجاً رائداً في تصوير الفيديو.

تجربة رائدة مع تقنية AI Privacy Call الجديدة كلياً

يوفر HONOR Magic4 Pro حلاً جديداً رائداً لمشكلة تسريب الصوت، وهي مشكلة تسبب الإزعاج للكثيرين، يقدم الهاتف الجديد كلياً ميزة إجراء المكالمات بخصوصية أكبر والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية توجيه الصوت، مما يمنع تسريب الصوت لمكالمات بمنتهى الخصوصية.

تتميز خاصية توجيه الصوت تقنية تقسيم التردد الأولى على الإطلاق، والمتوفرة فقط في منتجات HONOR والتي تدعم إرسال الصوت المتزامن من وحدة إصدار الصوت على الشاشة وجهاز الاستقبال. تعمل الشاشة وجهاز الاستقبال معاً لضبط مستوى الصوت الوارد ليناسب البيئات المختلفة، مما يضمن أنه في حال كنت في بيئة هادئة مثل المصعد، فإن الأشخاص بجانبك لن يمكنهم سماع صوت المتصل.

شحن فائق القوة بقدرة 100 واط

يدعم HONOR Magic4 Pro 5G تقنية HONOR Wired SuperCharge المبتكرة بقدرة 100 واط، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 60% خلال 15 دقيقة فقط و100% خلال 30 دقيقة. وهو الأسرع عند المقارنة مع الهواتف الأخرى من نفس الفئة والتي تأتي مع شواحن بقوة 45 أو 23 واط ويمكنها شحن 50% خلال 25 أو 30 دقيقة.

إلى جانب قوة الشحن، يتميز الهاتف بأطول عمر للبطارية في مختلف السيناريوهات. في حين أن العلامات التجارية الأخرى ضمن نفس الفئة يمكن أن تستمر حوالي 13 أو 17 ساعة من التصفح و 10 أو 12 ساعة من تشغيل الفيديو، فإن HONOR Magic4 Pro 5G يتجاوز ذلك.

تم تزويد الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة يمكنها أن تدوم حتى 28 ساعة من التصفح و 19 ساعة من تشغيل الفيديو، وهي مدعومة بتقنية HONOR SuperCharge القوية، من أجل الحصول على عمر بطارية طويل للغاية وتجربة شحن خالية من المتاعب.

يمكن للمستهلكين الطلب المسبق لهاتف HONOR Magic4 Pro بسعر 3999 درهم من خلال متجر HONOR الإلكتروني، شرف دي جي، جامبو، آي ماكس، كارفور ومتاجر البيع الأخرى والحصول على هدايا بقيمة 2005 درهم تتضمن ساعة HONOR Watch GS 3، سماعات HONOR Earbuds 3 Pro، غطاء لهاتف HONOR Magic4 Pro، حماية للشاشة لمدة 6 أشهر وضمان ممتد لمدة 12 شهر. سيبدأ البيع الرسمي لهاتف HONOR Magic4 Pro من 24 يونيو.