نيويورك وسنغافورة في صدارة قائمة أغلى مدن العالم وكوبنهاجن بالمركز العاشر

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الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا زادت التكاليف
قالت أوباسانا دوت رئيس وحدة تكاليف المعيشة بأنحاء العالم في إيكونومست إن “الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا والسياسات الطبية التي تطبقها الصين لمكافحة فيروس كورونا تتسبب في مشكلات بسلاسل الإمداد أسفرت، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتغيرات أسعار صرف العملات، في أزمة بتكاليف المعيشة في أنحاء العالم”.
أضافت أن تأثير هذه العوامل بات جليا هذا العام مشيرة إلى أن المسح أظهر ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة في 172 بلدا .
الوقود أيضا
أشار تقرير إيكونومست إلى أن أكبرعامل لارتفاع تكاليف المعيشة في غرب أوروبا هو ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وسعي المنطقة لإيجاد بدائل.
بجانب تكاليف الوقود، أشار التقرير إلى عامل آخر هو القيمة غير المتساوية للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التي تستخدمها بعض الدول الأوروبية.