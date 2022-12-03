.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولعالم المسافرعقاراتقوائمقوائم وقيادات

نيويورك وسنغافورة في صدارة قائمة أغلى مدن العالم وكوبنهاجن بالمركز العاشر

للمرة الأولى في التصنيف تحتل نيويورك الصدارة متفوقة على سان فرانسيسكو وبوسطن
.ط by
  • احتلت مدينتا نيويورك وسنغافورة مناصفة صدارة قائمة مؤسسة إيكونوميست لأغلى مدن العالم في مستوى المعيشة.
  • أجري التقرير في الفترة بين منتصف أغسطس وحتى منتصف سبتمبر 2022 واعتمد على مسح لمستوى المعيشة شمل مئات العناصر منها أسعار السلع والخدمات والمرافق والإقامة.
  • ذكرت إيكونومست أن التضخم على مستوى العالم ارتفع بشدة مسجلا 8.1 بالمئة على أساس سنوي لتصبح أعلى نسبة تضخم تسجلها المنظمة خلال فترة عشرين عاما.

التضخم الأكبر منذ 20 عاما

  • للمرة الأولى في التصنيف تحتل نيويورك الصدارة متفوقة على سان فرانسيسكو وبوسطن في حين حصلت سنغافورة على لقب أغلى مدن العالم في مستوى المعيشة ثمانية مرات خلال عشرة أعوام.
  •  جاءت في المراكز التالية مدن تل أبيب، ولوس انجلوس، وهونج كونج، وزوريخ، وجنيف، وسان فرانسيسكو، وباريس، وسيدني، وكوبنهاجن.

اقرأ أيضا

لماذا تريد غانا استبدال الذهب الأسود بالأصفر؟

ماذا يحدث في مقبرة توت عنخ آمون؟.. زاهي حواس يكشف الحقيقة ويعد بمفاجأة

نيوم: “السعودية لن تبني مدينة ذا لاين، بل سيقوم الذكاء الاصطناعي بذلك”

الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا زادت التكاليف

  • قالت أوباسانا دوت رئيس وحدة تكاليف المعيشة بأنحاء العالم في إيكونومست إن “الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا والسياسات الطبية التي تطبقها الصين لمكافحة فيروس كورونا تتسبب في مشكلات بسلاسل الإمداد أسفرت، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتغيرات أسعار صرف العملات، في أزمة بتكاليف المعيشة في أنحاء العالم”.
  • أضافت أن تأثير هذه العوامل بات جليا هذا العام مشيرة إلى أن المسح أظهر ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة في 172 بلدا .

الوقود أيضا

  • أشار تقرير إيكونومست إلى أن أكبرعامل لارتفاع تكاليف المعيشة في غرب أوروبا هو ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وسعي المنطقة لإيجاد بدائل.
  • بجانب تكاليف الوقود، أشار التقرير إلى عامل آخر هو القيمة غير المتساوية للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التي تستخدمها بعض الدول الأوروبية.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا