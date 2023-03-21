نيويورك تتأهب لاحتجاجات في حال تم توقيف دونالد ترامب

تستعد الولايات المتحدة لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية أو حتى اعتقال رمزي لدونالد ترامب آخر رئيس جمهوري، في قضية تسديد مبلغ من المال في العام 2016 لممثلة إباحية يعتقد أنه كان على علاقة بها في ما وصفه الملياردير بـ”حملة اضطهاد“، داعيا إلى مظاهرات.

وبدأت بالفعل حشود مؤيدي ترامب تتجمع أمام المحكمة في منهاتن، وفي حال اعتقل أو حتى وجهت إليه اتهامات سيشكل الأمر سابقة.

وردا على ذلك دعا ترامب أنصاره إلى “التظاهر” فيما يبقى الخوف الرئيسي للسلطات متمثلا في تكرار فوضى الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021 بحسب أ ف ب.

وقبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2024، أعلن ترامب السبت عبر منصته “تروث سوشال” أنه يتوقع “توقيفه” الثلاثاء.

ومستشهدا بـ”تسريبات” من النيابة العامة لولاية نيويورك، توقع ترامب توجيه تهم جنائية إليه بعد تحقيق للنيابة العامة لمنطقة مانهاتن بقيادة المدعي العام ألفين براغ، استمر سنوات.

وفي حال اعتقل أو حتى وجهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أمريكي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.