زعم تقرير في صحيفة نيويورك تايمز أن ما يعيق إغراق العالم بالسيارات الصينية هو قلة سفن الشحن البحرية المخصصة للسيارات في وقت تتعرض شركة تسلا لمنافسة قوية من شركة السيارات الكهربائية الصينية مثل بي واي دي BYD.

وتحت عنوان “الصين تغرق أسواق العالم بسياراتها” يذكر التقرير إنه حتى مع تعثر صادرات الصين الأخرى، فإن شركات صناعة السيارات تشهد زيادات كبيرة في المبيعات الخارجية، خاصة لطرز السيارات التي تعمل بالبنزين في وقت تتعثر العديد من صادرات الصين الأخرى وينفق المستهلكون في الصين بمعدلات أقل من المعتاد.

وقفز الطلب الخارجي على السيارات الرخيصة المصنوعة في الصين، وأغلبها طرز تعمل بالبنزين والتي يتجنبها المستهلكون الصينيون الآن لصالح السيارات الكهربائية، ومقابل الطلب الكبير للغاية على السيارات الصينية أصبحت أكبر عقبة أمام بيع المزيد من السيارات الصينية في الخارج هو نقص السفن المناسبة لشحن السيارات لنقلها إلى الأسواق التي تشهد شرها كبيرا لشرائها.

وتناول تقرير لفرانس برس كيف تبرز السيارات الصينية في معرض ميونيخ للسيارات في إطار سعيها لتسليط الضوء على علاماتها التجارية. وسلط الضوء على شركة بي واي دي BYD، وهي اختصار لعبارة “ابنِ حلمك” Build Your Dream، التي تأسست عام 1995، وتخصصت في الأساس في تصميم وتصنيع البطاريات. ولكن منذ عام 2003، نوعت المجموعة ومقرها في شنتشن، في جنوب الصين، أعمالها في مجال السيارات لتصبح واحدة من الشركات الكبيرة العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية.

توقفت الشركة عن إنتاج سيارات تعمل على البنزين العام الماضي وتركز حاليًا فقط على الطرازات الهجينة والكهربائية. ودخلت BYD السوق الأوروبية عبر النرويج وهي تسعى للتوسع إلى بلدان أخرى في أوروبا حيث تشتهر العلامة التجارية بفضل حافلاتها الكهربائية.

تقوم شركة BYD بتسويق العديد من موديلات السيارات في ألمانيا منذ بداية العام واستفادت من معرض ميونيخ لإطلاق سيارة عائلية متعددة الاستخدامات باسم سيل يو Seal U، بالإضافة إلى علامتها التجارية الفاخرة دنزا Denza في السوق الأوروبية.

تعد اكسبنغ في الصين أحد أخطر منافسي تيسلا Tesla. واكسبنغ التي تأسست في عام 2014 في الصين وأدرجت في الولايات المتحدة، توظف أكثر من 10000 شخص حول العالم ولها مكاتب في وادي التكنولوجيا سيليكون فالي.

دخلت اكسبنغ، التي تملك شركة فولكسفاغن 5% منها، السوق الأوروبية في عام 2021 وتقوم بتسويق سياراتها في النروج والسويد والدنمارك وهولندا.