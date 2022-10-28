نيوم ومجموعة آي تي بي ميديا تطلقان برنامجاً تدريبياً متقدما في الاعلام الرقمي

أعلن قطاع الإنتاج الإعلامي في شركة نيوم عن إطلاق برنامج متقدم لتدريب خريجي – وخريجات الجامعات السعوديين وتطوير مهاراتهم المهنية في الصحافة الرقمية، وذلك بالتعاون مع مجموعة “أي تي بي ITP ” الإعلامية (الشركة الناشرة لأريبيان بزنس). ويوفر البرنامج للمقبولين فرص التدريب والعمل في عدد من وسائل الإعلام المحلية العالمية، كما سيحصل المتميزون منهم على فرص عمل دائمة في مجموعة أي تي بي الإعلامية. ويأتي هذا البرنامج الذي يقام في نوفمبر في الرياض امتداد ا للنجاح الذي حققته هذه المبادرة في نسختها الأولى في عام 2021 .

وتستمر المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، التي تستوعب 35 من خريجي وخريجات الجامعات، أربعة أسابيع يتلقى خلالها المقبولون المهارات الأساسية في الإعلام الرقمي، يتم بعدها اختيار المتميزين للحصول على فرصة تدريب مدفوع الأجر لمدة 6 أشهر في أي تي بي السعودية في الرياض، في حين سيحصل الذين يظهرون مهارات استثنائية وأفكار قيادية على فرص عمل دائمة في مجموعة أي تي بي الإعلامية، إمّا في الرياض أو في أحد مكاتب أي تي بي الخمسة المنتشرة في ثلاث قارات.



ويتضمن البرنامج التدريبي العمل بشكل مباشر مع عدد من أهم المجلات ووسائل الإعلام المحلية والعالمية الصادرة عن المجموعة، مثل “تايم أوت”، و”هاربرز بازار”، و”كوزموبوليتان”، و”أريبيان بزنس” و”إسكواير”. هذا، ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف مجموعة من قادة الصناعة الإعلامية ورؤساء التحرير البارزين على المستوى المحلي والعالمي، الذين سيقومون بتزويد المستفيدين من البرنامج بالمهارات الضرورية في الإعلام الجديد وسيغطي البرنامج التدربيي مسارات مهمة، مثل الإعلام الجديد والبودكاست والتواصل الرقمي، كما يركز على قيم النزاهة في الصحافة ومهارات السرد القصصي.

وقال واين بورغ، المدير العام لقطاع الإنتاج الإعلامي في نيوم: “يعدّ تطوير المهارات المهنية وتوفير فرص عمل للمواهب السعودية الشابة أحد أهدافنا الأساسية في قطاع الإعلام في نيوم، مما يمكنهم من المساهمة معنا، بشكل محوري، في تطوير منظومة إعلامية متقدمة”، وتابع: “استطعنا بالتعاون مع شركاء مثل أي تي بي توفير فرص مميزة للمواهب الإعلامية الشابة للتعلّم واكتساب

خبرات ومهارات عملية لا تقدّر بثمن”.

وقال مارتن شامبرز، المدير الإداري في مجموعة أي تي بي الإعلامية: “تبحث المجموعة على الدوام عن الجيل الجديد من المواهب الإعلامية وأصحاب الشخصيات القيادية، الذين يلعبون دور ا مهما في رسم التوجهات الإعلامية، ولأن علامتنا التجارية تتسم بالحيوية،

نتطلع دوما إلى الجيل الجديد ممن يدفعون عجلة التطوير والابتكار في مستقبل قطاعنا الإعلامي المتغير باستمرار، ومن هذا المنطلق ستساعدنا برامج التدريب على المدى البعيد في التعرف على المواهب الشابة وتمكينها والمساهمة في بناء جيل جديد من قادة الإعلام في المنطقة وفي العالم”.

من جانبه، قال ماجد التلمساني، المدير التنفيذي في أي تي بي السعودية: ” في مجموعتنا الإعلامية نعتبر أنّ تطوير المواهب السعودية جزء أساسي من رسالتنا وهويتنا، ومن المهم أن يرى الشباب أنّ المحتوى الذي نقدمه يعبّر عنهم وعن أفكارهم وهوية جيلهم، وهو ما يدفعنا إلى زيادة نسبة الشباب في فريق عملنا ومنحهم الفرصة للتعبير عن هذه الأفكار والتطلعات، ونحن على يقين أن قطاع الإعلام

السعودي سيتجاوز نظرائه في العالم من حيث الجودة والكفاءة والتنافسية”.

إلى ذلك، تدعو نيوم ومجموعة وأي تي بي الشباب والشابات السعوديين من المهتمين بالعمل في مجال الإعلام الرقمي، والذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 35 سنة، ويرغبون بالانضمام إلى البرنامج إلى التسجيل عبر الرابط التالي :

https://scholarships.neom.com/



