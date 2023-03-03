سامر باطر by سامر باطر

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نيوم والقيصومة ونجران وجيزان ضمن وجهات فلاي دبي

سامر باطر by سامر باطر

الناقلة اضافت وجهتين جديدتين هما القيصومة ونيوم واستأنفت رحلات نجران وجيزان

أعلنت فلاي دبي، اليوم إطلاق أربع وجهات في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك بدء الرحلات إلى نيوم اعتبارًا من 16 مارس ، ونجران من 18 مارس ، والقيصومة من 21 مارس وجيزان من 26 أبريل.

وكانت الشركة في وقت سابق من هذا العام ، استأنفت عملياتها ايضا إلى العلا بواقع رحلتين في الأسبوع من 12 يناير.

وقال حمد عبيدالله ، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: “لا تزال فلاي دبي ملتزمة بالانفتاح على الاسواق غير المخدومة ونحن سعداء اليوم لنوفر لعملائنا المزيد من الخيارات للسفر مع إطلاق هذه الوجهات الأربع. حيث تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها في طريق النمو الاقتصادي والاستثمار في تطوير قطاع السياحة ، لنوفر لمسافرينا من دولة الامارات وعموم شبكتنا حول فرصة استكشاف المزيد من المقومات السياحية للمملكة.

تشغل فلاي دبي رحلات إلى أكثر من 114 وجهة منها 75 مدينة لم تكن ترتبط سابقا برحلات جوية مباشرة مع دبي او الامارات يخدمها اليوم اسطول يتألف من 76 طائرة من طراز بوينغ 737 .

عدد الرحلاتالوصولمطار المغادرةرقم الرحلةتاريخ الرحلة
رحلتان اسبوعيامطار نيوممطار دبي –مبنى 2FZ 851/85216 مارس
3 رحلات اسبوعيامطار نجرانمطار دبي –مبنى 2​ FZ 803/80418 مارس
رحلتان اسبوعيامطار القيصومة –حفر الباطنمطار دبي –مبنى 2FZ 837/83821 مارس
​ 4 رحلات اسبوعيامطار جازانمطار دبي –مبنى 2FZ 801/80226 ابريل

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com وتطبيق فلاي دبي الرسمي ومركز الاتصال في دبي على ، من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار ، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/ar/flying-with-us/timetable

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...