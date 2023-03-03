نيوم والقيصومة ونجران وجيزان ضمن وجهات فلاي دبي

الناقلة اضافت وجهتين جديدتين هما القيصومة ونيوم واستأنفت رحلات نجران وجيزان

أعلنت فلاي دبي، اليوم إطلاق أربع وجهات في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك بدء الرحلات إلى نيوم اعتبارًا من 16 مارس ، ونجران من 18 مارس ، والقيصومة من 21 مارس وجيزان من 26 أبريل.

وكانت الشركة في وقت سابق من هذا العام ، استأنفت عملياتها ايضا إلى العلا بواقع رحلتين في الأسبوع من 12 يناير.

وقال حمد عبيدالله ، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: “لا تزال فلاي دبي ملتزمة بالانفتاح على الاسواق غير المخدومة ونحن سعداء اليوم لنوفر لعملائنا المزيد من الخيارات للسفر مع إطلاق هذه الوجهات الأربع. حيث تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها في طريق النمو الاقتصادي والاستثمار في تطوير قطاع السياحة ، لنوفر لمسافرينا من دولة الامارات وعموم شبكتنا حول فرصة استكشاف المزيد من المقومات السياحية للمملكة.

تشغل فلاي دبي رحلات إلى أكثر من 114 وجهة منها 75 مدينة لم تكن ترتبط سابقا برحلات جوية مباشرة مع دبي او الامارات يخدمها اليوم اسطول يتألف من 76 طائرة من طراز بوينغ 737 .

عدد الرحلات الوصول مطار المغادرة رقم الرحلة تاريخ الرحلة رحلتان اسبوعيا مطار نيوم مطار دبي –مبنى 2 FZ 851/852 16 مارس 3 رحلات اسبوعيا مطار نجران مطار دبي –مبنى 2 ​ FZ 803/804 18 مارس رحلتان اسبوعيا مطار القيصومة –حفر الباطن مطار دبي –مبنى 2 FZ 837/838 21 مارس ​ 4 رحلات اسبوعيا مطار جازان مطار دبي –مبنى 2 FZ 801/802 26 ابريل

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com وتطبيق فلاي دبي الرسمي ومركز الاتصال في دبي على ، من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار ، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/ar/flying-with-us/timetable